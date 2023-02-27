Фильм "Ада" представит Россию в Пекине

Единственным полнометражным фильмом, который представит Россию на 4-м Международном фестивале детского кино в Пекине, станет дебютная работа режиссера Станислава Светлова "Ада" по сценарию Евгения Баранова и Дениса Осокина. Картина отобрана в конкурс полнометражных фильмов наряду с работами из Бразилии, Германии, Индии, Ирана, Литвы, Словакии и Чили.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Этот самый масштабный фестиваль детского кино в Китае проводится с 2018 года, в прошлом году он стал международным. Картины демонстрируются по всей стране - не только в городах, но и в деревнях Китая.

Героиня российского фильма двенадцатилетняя Ада живет вместе с мамой в крошечном городке российской глубинки. На глазах зрителей девочка взрослеет, учится верить, прощать и оставаться доброй. Авторы обещают историю настоящую, нежную и "полупрозрачную".

- Фильм должен подарить зрителю много радости, нежности и тепла, - говорит режиссер Станислав Светлов. - Это кино для семейного просмотра, то есть для всех людей без возрастных и психологических перегородок. Хотим, чтобы наш фильм нес любовь, и чтобы люди его любили.

Главные роли сыграли юные актеры Мария Кожуханцева (Ада) и Всеволод Ярчевский (Витя). Для Маши это первая большая роль в кино, на которую ее выбрали из сотен девочек. Сева Ярчевский - скорее, не актер, а музыкант и даже мультиинструменталист, он играет на шести музыкальных инструментах.

Роли взрослых исполнили Ольга Озоллапиня (премия "Золотой орел" за главную роль в фильме "Блокадный дневник", роль в картине "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), сыгравшая мать Ады, и Михаил Ложкин, актер Большого Театра кукол в Санкт-Петербурге, - это его первая большая роль в кино.

Фильм создан в Продюсерском центре "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки проходили в Нижегородской области.