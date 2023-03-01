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2 часа назад

В России прекратили показ фильмов и сериалов Disney

Ura.Ruиещё 1

Российские киносервисы прекратили показ фильмов и сериалов от американской компании Walt Disney из-за прекращения действия контрактов. Об этом рассказали в онлайн-сервисе IVI.

В России прекратили показ фильмов и сериалов Disney
Фото: Ura.RuUra.Ru

«С 1 марта фильмы и сериалы Disney недоступны для просмотра на российских сервисах», — говорится в сообщении на сайте IVI.

Американский производитель отказался продлевать или заключать новые контракты на свой контент в связи с санкциями, введенными в отношении России. До 1 марта контент Disney был доступен в каталогах крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров — «Кинопоиск», IVI, Okko.

Фильмы,Walt Disney,
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