ТОП-5 кинопремьер марта: голливудский хит с Ривзом и прочие

Среди новинок кино, которые появятся в российских кинотеатрах в ближайшее время, мы выделили новую часть популярной франшизы «Джон Уик», фильм-авиакатастрофу со счастливым концом, невероятную смесь хоррора и черного юмора на основе популярного сериала, комедию про велопутешествие в Магадан и мультфильм о котах, охраняющих Эрмитаж.

Фото: BFM BFM

«Джон Уик 4»

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Четвертая часть культового боевика про суперкиллера в исполнении великолепного Киану Ривза. Джон Уик находит способ одержать победу над правлением мафиозных кланов, но заслужить свободу будет непросто. Зрителей ждет множество разнообразных драк и море крови.

По сюжету Джон Уик – мастер боевых искусств, обученный бразильскому джиу-джитсу, дзюдо, самбо и айкидо. Также наемник демонстрирует впечатляющие навыки обращения с огнестрельным оружием. Несмотря на солидный возраст, 58-летний Киану Ривз выполняет практически все трюки в картине самостоятельно.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Фильм с Егором Бероевым о подвиге пилота гражданской авиации, снятый по реальным событиям. Летом 2019 года Airbus A321 под пилотированием Дамира Юсупова во время рейса Москва - Симферополь экстренно приземлился на кукурузном поле возле аэропорта Жуковский. Причиной ЧП стал отказ обоих двигателей после столкновения с птичьей стаей. Благодаря умелым действиям экипажа все 266 человек, летевшие на борту, остались целы и невредимы.

Консультантом на съемочной площадке работал сам Дамир Юсупов. Также он оказывал содействие при подготовке сценария. Цитата «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» принадлежит старшему бортпроводнику, который эвакуировал пассажиров.

«Поехавшая»

Еще одна отечественная картина, снятая по реальной истории. Аня Смолина после череды неурядиц решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан – мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет.

Маршрут длиной 10 тыс. км охватил все самые красивые и живописные уголки России. Однако путешествие выдалось не из легких: жительница мегаполиса оказалось не готова к трудностям пути. Она поймет это уже в пути, но не повернет назад.

Дата выхода: 8 марта 2023

Режиссер: Антон Маслов

В ролях: Ольга Лерман («Тайны госпожи Кирсановой»), Виктор Хориняк («Последний богатырь», «Непослушник»), Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы»), Аскар Ильясов, Алина Алексеева Фильм снимали в невероятных местах: в Башкирии и на Алтае, во Владимире, Нижнем Новгороде, Москве. Завершились съемки на Байкале. Создателям удалось найти огромное количество уникальных локаций, о которых нет информации в интернете.

«Коты Эрмитажа»

Полнометражный анимационный фильм от российских создателей о юном коте по имени Винсент, который в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине и попадает в Эрмитаж Санкт-Петербурга. Там он знакомится с элитным кошачьим отрядом, столетиями охраняющим произведения искусства от грызунов. И какое совпадение – Морис тоже обожает грызть шедевры живописи!

Дата выхода: 23 марта 2023

Режиссер: Василий Ровенский На сегодняшний день в Эрмитаже действительно живут около 50 котов. Эта традиция зародилась еще во времена основательницы музея Екатерины II. 4 июня в Санкт-Петербурге отмечают День эрмитажного кота – ежегодный праздник Государственного Эрмитажа, посвященный проживающим там кошкам.

«Сергий против нечисти. Шабаш»

Генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых, Вий и Водяной терроризируют людей, пытаясь взять власть в свои руки. Кто даст им отпор, если не бывший священник Сергий и его спутница Катя?

Фильм является полнометражным продолжением российского сериала «Сергий против нечисти», который вышел в онлайн-кинотеатре KION в начале 2022 года. Первый сезон пришелся по душе как зрителям, так и критикам. На фестивале сериалов «Пилот» проект удостоился награды с формулировкой «за мастерское смешение жанров».