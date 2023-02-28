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37 минут назад

Умер сценарист "Короля Льва" и "Мулан" Барни Мэттинсон

Газета.Ruиещё 3

Аниматор, режиссер, продюсер и художник-сказочник Барни Мэттинсон скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Deadline.

Умер сценарист "Короля Льва" и "Мулан" Барни Мэттинсон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мэттинсон был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, который работал в компании, когда Уолт Дисней все еще управлял ей.

"В 18 лет он последовал за своей мечтой работать в Walt Disney Animation Studios, и почти 70 лет он жил этой мечтой каждый день, вдохновляя всех нас", - высказался режиссер "Райи и последнего дракона" Дон Холл.

Мэттинсон выступил как ключевой член команды сценаристов проектов Disney, включая "Аладдина", "Красавицу и чудовище", "Короля льва", "Покахонтас", "Тарзана" и "Мулан".

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