5 фильмов для знакомства с Джоэлом Шумахером

До своей смерти американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер снял 22 фильма. Но его судьба могла сложиться совершенно иначе. Ведь изначально режиссер собирался стать дизайнером одежды. Страсть к ярким, вычурным образам оставила след в некоторых работах Шумахера. Однако переосмысливая его творчество сейчас, многие приходят к выводу, что Джоэл Шумахер был в первую очередь мастером остросюжетных картин – причем в совершенно разных жанрах.

Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Джоэла Шумахера, читайте в материале «Рамблера».

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«Пропащие ребята» (1987)

Кадр из фильма

Двое братьев – Сэм и Майкл – переезжают вместе с матерью в Калифорнию. Оказавшись в городке Санта-Карла, парни понимают, почему он кажется таким притихшим. Местные жители живут в постоянном страхе – то нападет банда сумасбродов-байкеров, то люди исчезают. Самоуверенные подростки решают положить этому конец и избавить город от тех, кто прячется в тени.

Фильм о вампирах «Пропащие ребята» считают прообразом всех последующих попыток «гламуризации» вампиров (как было, например, в «Сумерках»).

«Коматозники» (1990)

Кадр из фильма

Группа студентов-медиков интересуется состоянием человека во время клинической смерти. Чтобы подробно исследовать процесс, будущие врачи решаются на жестокий эксперимент. Однако возвращение с того света для каждого из героев оборачивается муками на земле.

Этот фильм Шумахера производит впечатление: кто-то видит в нем лишь страшную сказку о попытке увидеть хотя бы глазком загробную жизнь, а для кого-то «Коматозники» – притча о поколении, которое делает первые шаги во взрослую жизнь, заведомо разочаровавшись в ней.

«Бэтмен навсегда» (1995)

Кадр из фильма

В карьере Шумахера, конечно, были не только мрачные картины. Будучи на контракте с Warner Bros., режиссер перехватил эстафетную палочку от Тима Бертона (который в этот раз выступил продюсером) и снял продолжение приключений Бэтмена. В картине «Бэтмен навсегда» Брюс Уэйн сталкивается сразу с двумя злодеями. Его противниками на улицах Готэма становятся Загадочник и пострадавший от кислоты экс-окружной прокурор Харви Дент (он же Двуликий).

Экранизация легендарного комикса развязала Шумахеру-дизайнеру руки. Поэтому его фильм получился таким ярким и запоминающимся. Вот только зрители и не подозревают, какими сложными морально оказались съемки. Исполнители главных ролей – Томми Ли Джонс и Джим Керри в открытую заявляли о ненависти друг к другу, а экранный Бэтмен Вэл Килмер бесил режиссера инфантильностью.

«Телефонная будка» (2002)

Кадр из фильма

Главный герой – публицист и рекламный агент Стю – в начале фильма заходит в телефонную будку. Он звонит начинающей актрисе Пэм и врет, что договорился о кинопробах – все для того, чтобы соблазнить девушку. Как только Стю вешает трубку, слышит звонок. Ошеломленный герой отвечает на него – неизвестный на том конце провода сообщает, что знает все про его делишки и теперь угрожает застрелить героя, если тот попытается покинуть телефонную будку.

Целью Шумахера в этом триллере было суметь продемонстрировать эволюцию персонажей, а также удержать внимание зрителей фактически в одной локации, не растеряв при этом ощущение саспенса. Поэтому «Телефонную будку» нередко сравнивают с картинами маэстро Альфреда Хичкока. И режиссеру это удалось. Его триллер окупился восемь раз.

«Призрак оперы» (2004)

Кадр из фильма

Кристина Дае – сирота и молодая оперная певица. Она работает хористкой в знаменитой Парижской опере. Жизнь Кристины меняется навсегда, когда девушка впервые слышит таинственный голос, который представляется ей «Ангелом Музыки». И только работница оперы мадам Жири знает, кто на самом деле стал покровителем талантливой певицы – обезображенный гений, ревнивый и жестокий.