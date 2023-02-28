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37 минут назад

Вышел дублированный трейлер «Джона Уика 4» с Киану Ривзом

Чемпионат.com

Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер «Джона Уика 4». В ролике можно оценить русский дубляж боевика с привычными отечественными голосами.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат Lionsgate

Джон Уик (Киану Ривз) находит способ победить Правление кланов. Но, прежде чем он заработает долгожданную свободу, Уик должен встретиться с новым врагом и его влиятельными соратниками, которые даже старых друзей могут превратить в предателей.

Четвёртая часть серии боевиков с Киану Ривзом станет самым длинным фильмом во все франшизе — лента продлится 2 часа 49 минут. Сам актёр называет квадриквел одним из тяжелейших фильмов, в которых он когда-либо играл.

Премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта — за день до мирового показа.

Фильмы,Видео,Киану Ривз,
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