Опубликован официальный постер фильма «Эскортница»

Актриса Алина Алексеева о работе с режиссером: «Мне очень комфортно работать с Мишей. Я люблю, когда режиссер имеет свое видение и предлагает, как решить сцену, а не отдает сразу все на откуп актеру. Тут рождается и диалог, и совместные решения. Все сцены, снятые в Дубае, были непростыми с технической точки зрения. Нам приходилось буквально режиссировать “балет” на месте, принимая в учет и особенности костюма, и хореографию пробежек, и режим освещения улиц в Дубае. Думаю, мы всей командой отлично справились».



Режиссер и продюсер Михаил Погосов: «Изначально меня зацепила сама история — о том, как девочки сфотографировались на балконе голыми и попали в тюрьму. Но это лишь стало точкой отсчета. Мы же рассказываем о чем — о современной падшей женщине, которая всю жизнь врала, и думает, что легко может соскочить и начать жить по-другому. Для меня это история не сутенерши, которая руководит группой девиц по вызову, а история человека, который думает, что в жизни можно все менять по мановению палочки. Но, оказывается, так не бывает. Наше общество устроено таким образом, что все, что скабрезно и связано с темой быстрых легких заработков и красивой жизни, вызывает почему-то моментальный интерес у всех. И у нас она с этого и начинается — посмотрите как красиво! Но мы показываем и чем такое заканчивается.. Вот о чем кино. Тема, конечно, захода крайне щекочущая нервы, но это тоже расчет. В итоге любое кино — о нравственном выборе. Человек живет или так, или так. И сам за это потом отвечает».