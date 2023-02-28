Опубликован официальный постер фильма «Эскортница»

Рады представить официальный кинотеатральный постер к новой полнометражной картине режиссера Михаила Погосова «Эскортница».
Главные роли в эротической драме исполнили Анна Старшенбаум, Алина Алексеева и Дмитрий Нагиев. Сценарий фильма основан на реальной истории, произошедшей в ОАЭ два года назад.
Премьера фильма запланирована на 8 марта. Прокатчик — кинокомпания «Наше кино».
Действие фильма происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае. Для всех вокруг Кристина организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки «элитных» девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала «хостес» на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в «менеджера» экстра-класса.
Благодаря своему активному и коммуникабельному характеру, ей удается всегда быть на гребне волны, заводить новые связи, получать очень богатых клиентов. Но у этой работы есть и обратная сторона – постоянное присутствие криминала, полиции и спецслужб в ее жизни. А также периодические срывы и интриги подопечных девушек, пытающихся оторвать кусок пирога побольше.
Главную роль — Кристины — сыграла актриса Анна Старшенбаум: «Мою героиню на самом деле зовут Анна, но для всех она Кристина. Она давно ведет двойную и даже тройную жизнь. Близкие не знают, кто она на самом деле — для всех Кристина занимается искусством. Зрители застают ее как раз, когда она собирается проститься с этой жизнью и начать все заново. Только это куда сложнее, чем она думает».
Актриса Алина Алексеева о работе с режиссером: «Мне очень комфортно работать с Мишей. Я люблю, когда режиссер имеет свое видение и предлагает, как решить сцену, а не отдает сразу все на откуп актеру. Тут рождается и диалог, и совместные решения. Все сцены, снятые в Дубае, были непростыми с технической точки зрения. Нам приходилось буквально режиссировать “балет” на месте, принимая в учет и особенности костюма, и хореографию пробежек, и режим освещения улиц в Дубае. Думаю, мы всей командой отлично справились».
Режиссер и продюсер Михаил Погосов: «Изначально меня зацепила сама история — о том, как девочки сфотографировались на балконе голыми и попали в тюрьму. Но это лишь стало точкой отсчета. Мы же рассказываем о чем — о современной падшей женщине, которая всю жизнь врала, и думает, что легко может соскочить и начать жить по-другому. Для меня это история не сутенерши, которая руководит группой девиц по вызову, а история человека, который думает, что в жизни можно все менять по мановению палочки. Но, оказывается, так не бывает. Наше общество устроено таким образом, что все, что скабрезно и связано с темой быстрых легких заработков и красивой жизни, вызывает почему-то моментальный интерес у всех. И у нас она с этого и начинается — посмотрите как красиво! Но мы показываем и чем такое заканчивается.. Вот о чем кино. Тема, конечно, захода крайне щекочущая нервы, но это тоже расчет. В итоге любое кино — о нравственном выборе. Человек живет или так, или так. И сам за это потом отвечает».
Режиссер: Михаил Погосов Сценарий: Михаил Погосов
Генеральные продюсеры: Михаил Погосов, Аргишти Алоян, Максим Рогальский
Исполнительный продюсер: Ильин Иван
Креативный продюсер: Анна Старшенбаум, Анарио Мамедов
Ассоциированный продюсер: Джульетта Погосова Оператор постановщик: Юрий Бехтерев
Слоган: «Чтобы спасти жизни близких, ей придется выбрать правильный путь» Жанр: эротическая драма
Продолжительность: 93 минуты
Возрастной рейтинг: 18+
Прокатчик: «Наше кино»
Актеры: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум, Алина Алексеева, Петар Зекавица, Виталия Корниенко, Мария Столярова