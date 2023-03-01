The Weeknd сыграет вместе с Дженной Ортегой в новом фильме

Для 33-летнего уроженца Канады предстоящая картина будет кинодебютом.

Фото: Inc-News Inc-News

Эйбел Макконен Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, сыграет вместе со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой в фильме, который пока не имеет названия.

На съёмочной площадке также появится Барри Кеоган, известный по драме «Банши Инишерина» (2022).

Поставит картину Трей Эдвард Шульц по сценарию, который написали The Weeknd и Реза Фахим.

Как оказалось, певец уже несколько месяцев работает над фильмом. Ортега и Кеоган подписали контракт сражу же, как прочитали сценарий и были им «поражены».