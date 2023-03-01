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5 часов назад

Марина Федункив доводила режиссера сериала до слез

Слово и Дело

Актриса Марина Федункив, получившая народную популярность благодаря роли мамы в сериале «Реальные пацаны», рассказала о конфликтах на съемках проекта.

Марина Федункив доводила режиссера сериала до слез
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам артистки, иногда она доводила режиссера Жанну Кадникову до слез.

Сейчас Федункив и Кадникова поддерживают теплые отношения и даже снова вместе работают на проектом «Кафе "Куба"». Но так было не всегда.

Впервые Марина и Жанна встретились на площадке «Пацанов». Поскольку комедийная актриса сама училась на режиссерском факультете, то замечания от Кадниковой воспринимала в штыки.

«Как это мне указывают, как нужно играть, да еще персонажа, которого я придумала сама?» — поделилась Федункив в беседе с 7days.ru.

Порой дело доходило до слез, призналась Марина. Но все разрешилось естественным образом: женщины откровенно поговорили и пришли к общему решению, что каждый должен заниматься своей профессией.

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