Марина Федункив доводила режиссера сериала до слез

Актриса Марина Федункив, получившая народную популярность благодаря роли мамы в сериале «Реальные пацаны», рассказала о конфликтах на съемках проекта.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам артистки, иногда она доводила режиссера Жанну Кадникову до слез.

Сейчас Федункив и Кадникова поддерживают теплые отношения и даже снова вместе работают на проектом «Кафе "Куба"». Но так было не всегда.

Впервые Марина и Жанна встретились на площадке «Пацанов». Поскольку комедийная актриса сама училась на режиссерском факультете, то замечания от Кадниковой воспринимала в штыки.

«Как это мне указывают, как нужно играть, да еще персонажа, которого я придумала сама?» — поделилась Федункив в беседе с 7days.ru.