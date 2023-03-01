Марина Федункив доводила режиссера сериала до слез

Актриса Марина Федункив, получившая народную популярность благодаря роли мамы в сериале «Реальные пацаны», рассказала о конфликтах на съемках проекта.
По словам артистки, иногда она доводила режиссера Жанну Кадникову до слез.
Сейчас Федункив и Кадникова поддерживают теплые отношения и даже снова вместе работают на проектом «Кафе "Куба"». Но так было не всегда.
Впервые Марина и Жанна встретились на площадке «Пацанов». Поскольку комедийная актриса сама училась на режиссерском факультете, то замечания от Кадниковой воспринимала в штыки.
«Как это мне указывают, как нужно играть, да еще персонажа, которого я придумала сама?» — поделилась Федункив в беседе с 7days.ru.
Порой дело доходило до слез, призналась Марина. Но все разрешилось естественным образом: женщины откровенно поговорили и пришли к общему решению, что каждый должен заниматься своей профессией.