Умер Рику Браунинг, создатель "Флиппера"

Умер Рику Браунинг, актер, сценарист, каскадер, режиссер, оператор, продюсер.
Рику был создателем долгоиграющей линейки про дельфина Флиппера (сценаристом, режиссером и продюсером), и сыграл монстра Жаброчеловека в культовом хорроре Джека Арнольда 1954 года "Тварь из Чёрной лагуны". А также в двух его сиквелах - "Месть Твари" и "Тварь ходит среди нас".
И сразу поправка: чудовище в картине изображали два актера: Рику - в сценах под водой, а когда Жаброчеловек выходил на берег - это уже Бен Чепмен.
Браунинг ушел из жизни в понедельник в 93 года на своем флоридском ранчо, об этом сообщила СМИ его дочь Ким. Артист отошел "в силу естественных причин" - от старости.
Рику Браунинг родился в 1930 году во Флориде. В бизнесе с 50-х: работал каскадером на "20 000 лье под водой" Флейшера, был дублером Джерри Льюиса на комедии "Не отказывайся от корабля", сыграл злодея в "Морской охоте", работал на лентах бондианы "Шаровая молния" и "Никогда не говори никогда" и выступил сценаристом зоохоррора "Гигантские клешни".