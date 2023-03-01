Умер Рику Браунинг, создатель "Флиппера"

Умер Рику Браунинг, актер, сценарист, каскадер, режиссер, оператор, продюсер.

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Рику был создателем долгоиграющей линейки про дельфина Флиппера (сценаристом, режиссером и продюсером), и сыграл монстра Жаброчеловека в культовом хорроре Джека Арнольда 1954 года "Тварь из Чёрной лагуны". А также в двух его сиквелах - "Месть Твари" и "Тварь ходит среди нас".

И сразу поправка: чудовище в картине изображали два актера: Рику - в сценах под водой, а когда Жаброчеловек выходил на берег - это уже Бен Чепмен.

Браунинг ушел из жизни в понедельник в 93 года на своем флоридском ранчо, об этом сообщила СМИ его дочь Ким. Артист отошел "в силу естественных причин" - от старости.