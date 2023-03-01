О чем главные фильмы недели

В четверг, 2 марта, в прокат выходит детективный триллер Костаса Марсаана «Детектор», в котором некоторые герои окажутся вовсе не теми, кем пытаются выглядеть. Также в кинотеатрах покажут полнометражное продолжение приключений героев сериала «Беспринципные» и картину Петра Тодоровского «Здоровый человек». Ещё одна премьера недели — лента Николая Лебедева «Нюрнберг», в которой отношения главных героев зарождаются на фоне судебного процесса над нацистскими преступниками.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Детектор»

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Новая работа режиссёра из Якутии Костаса Марсаана («Иччи», «Мой убийца») — детективный триллер с элементами мистики, сюжет которого вращается вокруг бывшей сотрудницы полиции Виктории (Екатерина Вилкова). Девушка ловила особо опасных преступников, но после нападения маньяка покинула правоохранительные органы. Из-за травм и перенесённой операции героиня не может иметь детей. Вместе с мужем — психологом Романом (Кирилл Кяро) — они решают взять ребёнка из детского дома. Так в семью попадает шестилетняя Даша (Екатерина Темнова).

Поначалу семья вроде бы обретает гармонию, но через какое-то время начинает происходить нечто странное: Виктория замечает, что девочка портит игрушки и рисует странные картинки, в которых экс-полицейская видит жертв того самого маньяка, который напал на неё. Героиня начинает новое расследование.

«Сценарий очень интересный, много неожиданных поворотов и страхов. Психологический триллер — это мой любимый жанр. Мне очень интересно поработать с Костасом. То, что он делает, — я такого раньше не видел в России», — цитирует Кирилла Кяро «Вокруг ТВ».

Съёмки триллера, производством которого занималась Киностудия имени Горького, проходили в Москве и Подмосковье с ноября 2021 по январь 2022 года. Одной из локаций стал четырёхуровневый дом Алексея Леонова — космонавта, первым совершившего выход в открытый космос.

Режиссёр отмечал, что во время работы над «Детектором» кинематографисты пытались создать таинственную атмосферу. Над этим пришлось потрудиться художникам, операторам и специалистам по свету. Ожидается, что сюжет картины, написанный по законам мистического жанра, будет обманывать зрителя, а финал окажется совершенно неожиданным.

«Беспринципные в деревне»

В полнометражном продолжении сериала «Беспринципные» отставной генерал Хадяков (Николай Фоменко) отмечает своё 60-летие. Неожиданно для всех герой решает перенести празднование из банкетного зала на Патриарших в деревню. Там ожидается и праздничное застолье, и рыбалка, и баня. В гости приглашены уже знакомые поклонникам сериала герои — и, естественно, всё идёт не по плану Хадякова.

«В фильме Хадяков отказался от празднования юбилея в Москве в большом банкетном зале и вывез всех на природу, в народ. Я его понимаю: самому иногда хочется покоя. Хадяков же становится мудрее с возрастом, поэтому, вероятно, решает сбежать от городской суеты», — цитирует Фоменко «Кинопоиск».

Побег от суеты удаётся на славу: скучать гламурным и не очень жителям Патриков не приходится. Они умудряются поругаться друг с другом и с местными жителями и остаются без еды.

«Нюрнберг»

События фильма разворачиваются в конце 1945 года во время судебного процесса над нацистскими преступниками, за которым наблюдал весь мир. Немецкий город переполнен адвокатами, переводчиками, свидетелями, журналистами. Среди них оказывается молодой офицер Игорь Волгин (Сергей Кемпо), входящий в советскую делегацию.

На улице он встречает бывшую пленную — русскую девушку Лену (Любовь Аксёнова). Между молодыми людьми зарождаются чувства. В картине Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж») объединены элементы драмы и триллера, в которых исторические события обыгрываются с разных точек зрения.

Картина была анонсирована в 2018 году. Её планировали выпустить в 2020-м — к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, однако съёмки начались только в апреле 2021-го. В некоторых сценах были одновременно задействованы более 700 человек. На площадке в качестве реквизита использовались копии реальных вещдоков, предъявленных в суде, а костюмов для картины было изготовлено более 1,2 тыс.

Роли в картине также исполнили Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Лаура Бах, Клаус Шиндлер и другие.

«Здоровый человек»

Главный герой драмы Петра Тодоровского — ведущий спортивных новостей и отец семейства Егор, чья жизнь мало чем примечательна и не очень насыщена событиями. Однажды, оказав помощь незнакомому человеку, Егор испытывает небывалое ощущение. У него происходит переоценка ценностей, и он решает помогать людям ещё активнее: ищет пропавших детей, навещает больных и пытается решить их проблемы. Однако чем больше Егор погружается в благотворительность, тем дальше он оказывается от своей семьи.