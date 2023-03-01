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В онлайн-кинотеатре Okko рассказали об окончании договора с Disney в марте

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Кинокартины американской киностудии Disney станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров. Об этом рассказали в пресс-службе видеосервиса Okko.

В Okko рассказали об окончании договора с Disney
© FBM.ru

Как было отмечено, из библиотек онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви» и Okko исчезнут экранизации комиксов Marvel (6+), «Звездные войны» (6+) и «Пираты Карибского моря» (12+), мультфильмы «Холодное сердце» (0+), «Тайна Коко» (12+) и «Душа» (6+).

В Okko подчеркнули, что иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у видеосервиса и других площадок завершается в марте.

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