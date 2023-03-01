В Okko рассказали об окончании договора с Disney

Кинокартины американской киностудии Disney станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров. Об этом рассказали в пресс-службе видеосервиса Okko.
Как было отмечено, из библиотек онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви» и Okko исчезнут экранизации комиксов Marvel (6+), «Звездные войны» (6+) и «Пираты Карибского моря» (12+), мультфильмы «Холодное сердце» (0+), «Тайна Коко» (12+) и «Душа» (6+).
В Okko подчеркнули, что иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у видеосервиса и других площадок завершается в марте.