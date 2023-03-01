Почему российские режиссеры часто снимают кино в Беларуси

В Минске прошла итоговая коллегия Министерства культуры Беларуси, где были затронуты вопросы создания национального кинопродукта. Увы, свежего рецепта изготовления хорошего игрового кино на "Беларусьфильме" сегодня нет. Тогда, быть может, имеет смысл обратиться к "рецептам" прошлого и вспомнить фильмы, которые принесли Минску славу настоящей кинематографической Мекки?

Фото: Российская Газета Российская Газета

Особенно много в Беларуси работали (и продолжают работать) деятели российского кинематографа. Давайте вспомним, какие всенародно любимые ленты снимались в Беларуси и какие российские режиссеры приезжают в Минск за "натурой" чаще всего.

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Где плавала Тортила

Российские кинодеятели облюбовали белорусскую столицу еще в 1970-х.

Самый известный фильм того времени, частично снятый в столице БССР - это, конечно, "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. Нечаев - москвич, долгие годы работавший на "Беларусьфильме". В Минске съемочная группа отработала не только все павильонные съемки, но и часть натурных. Так, скажем, черепаха Тортила в исполнении Рины Зеленой плавала в озере на натурной площадке "Беларусьфильма" под Смолевичами. Там же отсняли ее встречу с Буратино. Кстати, мостик, сооруженный для съемок, функционирует до сих пор и часто мелькает в кадре многих современных кинолент.

Связал свою киножизнь с Минском и родившийся в Новосибирске режиссер Игорь Добролюбов. В его фильме "По секрету всему свету", снятому в 1976 году по мотивам "Денискиных рассказов" Виктора Драгунского, главного героя Дениса Кораблева зрители встречают на самых популярных локациях белорусской столицы: проспекте Независимости (который тогда назывался Ленинским), улице Веры Хоружей в районе нынешней Комаровки и, конечно, на аттракционах в столичном парке Челюскинцев.

Как выглядел Минск в 1990-х, можно представить, если пересмотреть комедию Сергея Никоненко "Не хочу жениться!" с Татьяной Догилевой, Михаилом Евдокимовым и Евгением Леоновым-Гладышевым в главных ролях. Кроме того, с 1999 по 2001-й в Беларуси проходила большая часть съемок популярного российско-белорусского комедийно-сатирического сериала "Ускоренная помощь". Но настоящую славу Минску, как городу кино, принес, конечно, сериал "Каменская", основанный на детективах российской писательницы Александры Марининой. Практически все эпизоды шести сезонов были сняты в Беларуси. Парк им. Горького, набережная Свислочи, ГУМ, минские дворики - все локации абсолютно узнаваемы.

Чуть позже минский ГУМ и часть проспекта Независимости "сыграли" московскую Тверскую улицу в кинохите Валерия Тодоровского "Стиляги". Действие фильма происходит в Москве в 1950-х. Режиссер не раз подчеркивал в интервью: только в Беларуси он смог найти ушедшие из большинства российских городов элементы той самой советской эпохи.

Музей народной архитектуры и быта в Озерце, пригороде Минска, - вторая по популярности после "Беларусьфильма" локация у российских киношников

В 2014-м в Минске высадился очередной российский кинодесант. Напитываться духом 1950-х телеканал ОРТ делегировал в город Аду Роговцеву и Артема Ткаченко, а делать из Минска Москву советскую кинобоссы доверили режиссеру Алене Семеновой. На главную роль в фильме "Красная королева" утвердили тогда еще дебютантку Ксению Лукьянчикову, которая благодаря манипуляциям гримеров оказалась точной копией легендарной манекенщицы Регины Збарской - французский журнал "Пари Матч" когда-то назвал ее "Самым красивым оружием Кремля". Сериал мгновенно стал хитом и до сих пор находится в топе самых просматриваемых на стриминговых сервисах.

По следам "Шпиона"

К слову, хитовых фильмов, в которых с легкостью узнается главный минский проспект и его окрестности, на сегодня снято достаточно. В числе самых известных - "ПираМММида" о детище предпринимателя Сергея Мавроди и "Шпион" с Данилой Козловским и Федором Бондарчуком, которые в одном из эпизодов прогуливаются в районе столичной площади Победы. Большинство российских сериалов, где в кадре мелькают аутентичные уголки хрущевской эпохи, тоже сняты в пределах главного минского проспекта. Один из недавних хитов российского Первого канала - многосерийный фильм "Заступники", снятый по книге "Записки адвоката" Дины Каминской, - тоже снимали в белорусской столице.

Активно пропагандирует и поэтизирует Минск в том числе известный российский режиссер Дмитрий Астрахан. В прошлом году Дмитрий Хананович, возглавляя жюри основного конкурса игрового кино "Лiстапада", в беседе с журналистами напомнил: в 1990-х он был первым режиссером, поверившим в Минск как в надежного кинопартнера:

- В 1995-м мой фильм "Все будет хорошо" завоевал Гран-при минского кинофестиваля. С этого момента город стал для меня абсолютно родным. Я сделал в Минске 28 картин. У меня снимались все белорусские актеры, многие сыграли дебютные роли. Я знаю всех артистов этого города, знаю уровень их мастерства. После наших первых успехов сюда пришли остальные. Валера Тодоровский и другие режиссеры тоже начали работать в Минске.

Последний снятый Астраханом в Минске фильм - драма "Судьба диверсанта", главную роль в которой сыграл звезда сериала "Молодежка" Алексей Суренский. В роли "плохого парня" засветится в картине народный артист России Андрей Смоляков. Несколько фраз на немецком пришлось заучить и Александру Семчеву - звезда сериалов и криминальных лент сыграл офицера гестапо. Напомним, в основу сценария "Судьбы диверсанта" легла подлинная история руководителя партизанской диверсионной группы Федора Крыловича, в 1943 году взорвавшего эшелон в вагонном парке станции Осиповичи. В фильме герой получил новое, но созвучное подлинному имя - Алесь Арлович. Место действия, к слову, тоже изменили: Осиповичи превратились в Астаповичи. Саму операцию, сегодня известную как "диверсия Крыловича", снимали на железнодорожной станции Богатырево под Минском.

За полчаса до весны

Музей народной архитектуры и быта в Озерце, пригороде Минска, - вторая по популярности (после натурной площадки "Беларусьфильма") локация у российских киношников. Музейные деревенские хаты и тропки между ними можно с легкостью распознать практически во всех современных кинолентах. В числе прочих здесь снималась сказка Вадима Cоколовского "Книга мастеров", историческая лента "Поп" с Сергеем Маковецким, деревенская комедия "Пять невест" и сериал "Вольф Мессинг". К слову, дольше всего - почти пять месяцев! - съемочная группа "Вольфа Мессинга" во главе с режиссером Владимиром Краснопольским работала в Беларуси, и в частности в Минске, где некоторое время жил знаменитый артист-экстрасенс. Успела засветиться съемочная группа картины и в летописном Заславле. Обратите внимание на первые серии, рассказывающие о детстве главного героя: несколько раз в кадре мелькает Спасо-Преображенский собор - его "башенку" вряд ли можно перепутать с какой-то другой.

Немалую популярность в киносреде в последние годы приобрела и первая минская послевоенная жилая застройка - речь идет о районе Тракторного завода. Все это время среди энтузиастов даже идут разговоры о том, чтобы превратить поселок в туристическую и экскурсионную зону - тематический заповедник 40-50-х годов. Однако двухэтажная застройка привлекает не только историков и экскурсоводов: о Тракторогороде (так район в своих произведениях называют белорусские писатели и поэты) в последнее время российские киношники вспоминают все чаще.