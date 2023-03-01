5 мистических фильмов, которые зацепят даже скептиков

Устали от банальных сюжетов и предсказуемых финалов? «Рамблер» собрал топ мистических фильмов, которые точно никого не оставят равнодушным.

Фото: Кадр из фильма "Ключ от всех дверей" Кадр из фильма "Ключ от всех дверей"

«Шестое чувство» (1999)

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Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со странным случаем: девятилетнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших. Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на мальчика свой гнетущий страх и отчаянный гнев.

Как врач Малкольм бессилен помочь, но как человек он пытается найти ключ к ужасному миру Коула...

Кадр из фильма "Шестое чувство"

«Другие» (2001)

Первоклассный ретрохоррор с Николь Кидман рассказывает о женщине по имени Грейс, которая прячет своих детей в уединенном особняке на острове. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются новые слуги, им приходится соблюдать правила: все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец — некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведенный порядок…

«Готика» (2003)

Психиатр Миранда Грей оказывается пациенткой больницы для преступников, где она сама прежде работала. Вдобавок ко всему, все считают ее опасной сумасшедшей и обвиняют в убийстве, о котором она ничего не помнит. Пытаясь разобраться в происходящем, женщина сталкивается с необъяснимыми событиями.

«Ключ от всех дверей» (2005)

25-летняя Кэролайн Эллис устраивается работать сиделкой к пожилому инвалиду Бену Деверо, владельцу огромного особняка неподалеку от Луизианы. Его жена Вайолет вручает девушке универсальный ключ от всех дверей в доме. Однажды Кэролайн обнаруживает на чердаке секретную комнату с массой мистических предметов. Хозяйка утверждает, что вещи принадлежат бывшим владельцам, которые занимались черной магией. Вскоре Кэролайн становится свидетельницей довольно странных и необъяснимых событий…

«1408» (2007)

Известный писатель Майк Энслин, автор хоррор-романов, пишет очередную книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отелях. Не веря в существование загробной жизни, мужчина решает поселиться в печально известном номере 1408 отеля «Дельфин», который пустует многие годы — по слухам, там обитают привидения. Невзирая на предупреждение менеджера отеля, упрямец настаивает на своем, даже не предполагая, каким кошмаром обернется предстоящая ночь.