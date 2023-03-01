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43 минуты назад

5 мистических фильмов, которые зацепят даже скептиков

Мира Маркина

Устали от банальных сюжетов и предсказуемых финалов? «Рамблер» собрал топ мистических фильмов, которые точно никого не оставят равнодушным.

5 мистических фильмов, которые зацепят даже скептиков
Фото: Кадр из фильма "Ключ от всех дверей"Кадр из фильма "Ключ от всех дверей"

«Шестое чувство» (1999)

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Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со странным случаем: девятилетнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших. Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на мальчика свой гнетущий страх и отчаянный гнев.

Как врач Малкольм бессилен помочь, но как человек он пытается найти ключ к ужасному миру Коула...

Кадр из фильма "Шестое чувство"

«Другие» (2001)

Первоклассный ретрохоррор с Николь Кидман рассказывает о женщине по имени Грейс, которая прячет своих детей в уединенном особняке на острове. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются новые слуги, им приходится соблюдать правила: все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец — некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведенный порядок…

Кадр из фильма "Другие"

«Готика» (2003)

Психиатр Миранда Грей оказывается пациенткой больницы для преступников, где она сама прежде работала. Вдобавок ко всему, все считают ее опасной сумасшедшей и обвиняют в убийстве, о котором она ничего не помнит. Пытаясь разобраться в происходящем, женщина сталкивается с необъяснимыми событиями.

Кадр из фильма "Готика"

«Ключ от всех дверей» (2005)

25-летняя Кэролайн Эллис устраивается работать сиделкой к пожилому инвалиду Бену Деверо, владельцу огромного особняка неподалеку от Луизианы. Его жена Вайолет вручает девушке универсальный ключ от всех дверей в доме. Однажды Кэролайн обнаруживает на чердаке секретную комнату с массой мистических предметов. Хозяйка утверждает, что вещи принадлежат бывшим владельцам, которые занимались черной магией. Вскоре Кэролайн становится свидетельницей довольно странных и необъяснимых событий…

Кадр из фильма "Ключ от всех дверей"

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«1408» (2007)

Известный писатель Майк Энслин, автор хоррор-романов, пишет очередную книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отелях. Не веря в существование загробной жизни, мужчина решает поселиться в печально известном номере 1408 отеля «Дельфин», который пустует многие годы — по слухам, там обитают привидения. Невзирая на предупреждение менеджера отеля, упрямец настаивает на своем, даже не предполагая, каким кошмаром обернется предстоящая ночь.

Кадр из фильма "1408"
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