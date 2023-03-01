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1 час назад

Главные фильмы и сериалы марта 2023 года: «Мандалорец», «Крик 6», «Джон Уик 4», «Тед Лассо» и другие

Чемпионат.com

Голливуд чуть-чуть возвращается.

Главные фильмы и сериалы марта 2023 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Март — самый насыщенный месяц для фанатов кино и сериалов. Цифровые сервисы выпустят продолжения популярных шоу и новые проекты, а до российских кинотеатров доберётся главный голливудский фильм. Собрали главные хиты месяца!

Видео дня

«Мандалорец», третий сезон

Дата выхода: 1 марта. В главных ролях: Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Темуэра Моррисон и другие. Где смотреть: Disney+. Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Дин Джарин и малыш Грогу возвращаются. Героя изгнали из мандалорцев, и в новом сезоне он попытается искупить вину. У него есть крутая броня, легендарный Тёмный меч и малыш, который ещё лучше освоил силу. Подходящий набор для крутой истории.

«Король и Шут», первый сезон

Дата выхода: 2 марта. В главных ролях: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Валери Зоидова и другие. Где смотреть: «Кинопоиск». Жанр: музыка, биография, драма.

Сериал о становлении и творчестве легендарной группы «Король и Шут». В первом сезоне музыканты придумают крутые треки, зажгут на сцене и вдоволь настрадаются от жестокой реальности.

«Крид 3»

Дата выхода: 3 марта. В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мэйджерс и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: драма, спорт.

В прошлых частях Крид под руководством Рокки проявил себя выдающимся боксёром, а теперь и сам станет тренером. Его подопечный — гениальный в прошлом спортсмен, который попал за решётку и попрощался с карьерой. Но вдруг ещё не поздно стать чемпионом? Тем более Крид поможет!

«Атака титанов», четвёртый сезон

Дата выхода: 3 марта. В главных ролях: Юки Кадзи, Юи Исикава, Марина Иноуэ и другие. Где смотреть: «Кинопоиск». Жанр: аниме, драма, боевик.

MAPPA никак не завершит эпическую сагу. В этот раз вместо финала покажут часовой эпизод, где Леви, Микаса и другие герои сразятся с уничтожающими мир титанами.

«Крик 6»

Дата выхода: 8 марта. В главных ролях: Мелисса Баррера, Кортни Кокс, Дженна Ортега и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: ужасы, триллер, детектив.

В прошлой части героиня Ортеги и её сестра пережили столкновение с убийцей в маске. Вот только на улицы выходит новый маньяк, который пугает и кромсает героев. Кем окажется убийца и кто переживёт встречу с ним? Скоро узнаем.

«Ты», четвёртый сезон

Дата выхода: 9 марта. В главных ролях: Пенн Бэджли, Тати Габриэль, Джеймс Скаллим и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: триллер, драма, криминал.

Вторая половина четвёртого сезона, где харизматичный сталкер-маньяк меняет жизнь, но сталкивается с жестоким убийцей и влюбляется в новую красотку. Удастся ли герою остановить негодяя и стать хорошим человеком? Сложный вопрос.

«65»

Дата выхода: 10 марта. В главных ролях: Адам Драйвер, Ариана Гринблатт, Хлоя Коулмэн и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: фантастика, боевик.

Фантастический фильм, где герой Адама Драйвера попал в катастрофу и переместился на 65 миллионов лет назад. Его окружают динозавры, а как спастись — неизвестно.

«Лютер: Павшее солнце»

Дата выхода: 10 марта. В главных ролях: Идрис Эльба, Синтия Эриво, Энди Серкис и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: триллер, драма, криминал.

«Лютер» — некогда крутой детективный сериал, сюжет которого продолжает полнометражка «Павшее солнце». Пока главный герой сидит за решёткой, Лондон терроризирует маньяк. Ради спасения мирных жителей детектив сбегает из тюрьмы и берётся за расследование.

«Рыцари Готэма», первый сезон

Дата выхода: 14 марта. В главных ролях: Оскар Морган, Оливия Роуз, Деджа Ди и другие. Где смотреть: The CW. Жанр: фантастика, боевик, триллер.

The CW запускает новый сериал во вселенной DC. В центре сюжета сын Бэтмена и дочь Джокера, которых обвиняют в убийстве Тёмного рыцаря. На деле они невиновны, поэтому расследуют запутанное дело и ищут реального злодея. Авторы обещают бескомпромиссный сюжет и нереально мрачный Готэм.

«Тед Лассо», третий сезон

Дата выхода: 15 марта. В главных ролях: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Брендан Хант и другие. Где смотреть: Apple TV+. Жанр: комедия, спорт.

Самый добрый сериал снова готовится очаровать зрителей. Тед Лассо окончательно влюбил в себя футбольную Англию, вывел футболистов на новый уровень и, несмотря на личные проблемы, сделал мир счастливее. В этот раз ему противостоит бывший ассистент, который тренирует другую команду и готовится громить «Ричмонд».

«Тень и кость», второй сезон

Дата выхода: 16 марта. В главных ролях: Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: фэнтези, боевик, драма.

Популярное фэнтези про мир, вдохновлённый Российской империей. Среди городов есть Новокрибирск, главную героиню зовут Алина Старкова, а вселенную прозвали Гришаверсом. Звучит забавно, но на деле шоу годное: сюжет интригует, персонажи классные, разбираться в лоре интересно.

«Шазам! Ярость богов»

Дата выхода: 17 марта. В главных ролях: Закари Ливай, Грейс Кэролайн Карри, Хелен Миррен и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: фантастика, боевик, комедия.

В прошлом фильме герой-подросток получил силу древних богов, одолел опасного злодея и потусил с Суперменом, но так и не привык к новой жизни. В «Ярости богов» он ищет своё место и изливает душу педиатру. Вот только скоро появится новый враг, одолеть которого не могут даже боги. Надежда только на Шазама!

«Экстраполяции», первый сезон

Дата выхода: 17 марта. В главных ролях: Эйса Гонсалес, Марион Котийяр, Тоби Магуайр и другие. Где смотреть: Apple TV+. Жанр: драма, комедия, детектив.

Сериал о глобальном потеплении, которое изменило жизнь. Главная фишка – в актёрском составе. Авторы собрали много звёзд первой величины: Тоби Магуайр, Кит Харингтон, Эдвард Нортон, Марион Котийяр, Мюррэй Бартлетт — и это лишь часть крутых актёров.

«Непосредственный человек», первый сезон

Дата выхода: 19 марта. В главных ролях: Боб Оденкёрк, Джеки Ганн, Джексон Келли и другие. Где смотреть: AMC. Жанр: драма, комедия.

«Лучше звоните Солу» завершился совсем недавно, а Боб Оденкёрк уже нашёл новый сериал. В этот раз он сыграет преподавателя в кризисе. Коллеги его не любят, начальство хочет уволить, а студенты не слушают. Можно ли быть счастливым в такой обстановке? Герой как минимум постарается!

«Джон Уик 4»

Дата выхода: 23 марта. В главных ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард и другие. Где смотреть: в кинотеатрах России. Жанр: боевик, триллер, криминал.

В новой части Джон Уик продолжит эффектно ломать кости и расстреливать негодяев. Хотя в этот раз сюжету уделят много внимания: всё-таки герой придумал, как уничтожить Правление Кланов, а хронометраж составил 169 минут. В России фильм выйдет 23 марта, на день раньше мировой премьеры.

«Наследники», четвёртый сезон

Дата выхода: 26 марта. В главных ролях: Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин и другие. Где смотреть: HBO. Жанр: драма.

Завершающий сезон проекта о владельце крупной компании и семье, жаждущей занять его место. Зрителей снова ждут предательства, интриги и неожиданные повороты. За сценарий и актёрскую игру можно не переживать — сериал не просто так собрал много авторитетных наград.

«Шершни», второй сезон

Дата выхода: 26 марта. В главных ролях: Мелани Лински, Элайджа Вуд, Кристина Риччи и другие. Где смотреть: Showtime. Жанр: ужасы, триллер, драма.

Шоу рассказывает о школьницах-футболистках, которые попали в авиакатастрофу и застряли в глухом лесу. Ради выживания они быстро забывает о человечности, делятся на кланы и едят друг друга.

«Тетрис»

Дата выхода: 31 марта. В главных ролях: Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева и другие. Где смотреть: Apple TV+. Жанр: триллер, биография.

Биографический фильм о создании и продвижении величайшей игры. Реальная история шокировала драмой и предательствами — всё это покажут в фильме, так что нерв будет натянут до предела.

«Подземелья и драконы: Воровская честь»

Дата выхода: 31 марта. В главных ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: фэнтези, боевик, комедия.

Киноделы добрались до вселенной «Подземелья и драконы» и скоро выпустят дорогой фильм. По сюжету группа разношёрстных героев сразится со злом и не даст тьме окутать мир.

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