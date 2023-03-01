«Индиану Джонса 5» могут показать за полтора месяца до премьеры

По данным Variety, компания Disney рассматривает возможность допремьерного показа фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» на Каннском фестивале. В этом году мероприятие пройдёт в период с 16 по 27 мая.

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В этом году на фестивале могут также впервые показать «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и другие яркие ленты.