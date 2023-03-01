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1 час назад

«Индиану Джонса 5» могут показать за полтора месяца до премьеры

Чемпионат.com

По данным Variety, компания Disney рассматривает возможность допремьерного показа фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» на Каннском фестивале. В этом году мероприятие пройдёт в период с 16 по 27 мая.

«Индиану Джонса 5» могут показать за полтора месяца до премьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Прошлую часть цикла под названием «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Харрисон Форд тоже привозили на Каннский кинофестиваль до мировой премьеры. Это было в 2008 году.

В этом году на фестивале могут также впервые показать «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и другие яркие ленты.

Премьера «Индианы Джонса и колеса судьбы» состоится 30 июня 2023 года. По данным инсайдеров, после этого Disney планирует продолжить франшизу уже без Харрисона Форда.

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