Уже сегодня в кинотеатрах выходит фильм о том, как создавалась легендарная картина о приключениях ушастого зверька. Фильм "Чебурашка" вышел на широкий экран в январе и за пару месяцев успел собрать более 20 миллионов зрителей в кинотеатрах. "Чебурашка" настолько полюбился людям, что создателей ежедневно завалили просьбами раскрыть подробности о создании фильма.
В документальном фильме «Чебурашка. История новогоднего чуда» создатели расскажут, как снимали главный хит российского проката, поделятся секретами и покажут зрителям моменты, оставшиеся за кадром.
Смотрите в кино со 2 марта.