Уже сегодня в кинотеатрах выходит фильм о том, как создавалась легендарная картина о приключениях ушастого зверька. Фильм "Чебурашка" вышел на широкий экран в январе и за пару месяцев успел собрать более 20 миллионов зрителей в кинотеатрах. "Чебурашка" настолько полюбился людям, что создателей ежедневно завалили просьбами раскрыть подробности о создании фильма.