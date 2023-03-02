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1 час назад

«Чебурашка. История новогоднего чуда» – документальный фильм о Чебурашке уже в прокате

Стелла Шмель

Уже сегодня в кинотеатрах выходит фильм о том, как создавалась легендарная картина о приключениях ушастого зверька. Фильм "Чебурашка" вышел на широкий экран в январе и за пару месяцев успел собрать более 20 миллионов зрителей в кинотеатрах. "Чебурашка" настолько полюбился людям, что создателей ежедневно завалили просьбами раскрыть подробности о создании фильма.

В документальном фильме «Чебурашка. История новогоднего чуда» создатели расскажут, как снимали главный хит российского проката, поделятся секретами и покажут зрителям моменты, оставшиеся за кадром.

Смотрите в кино со 2 марта.

Фильмы,Видео,Чебурашка,
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