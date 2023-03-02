Звезда "Папиных дочек" рассказала о роли в сериале

"С Катей Старшовой, которая у меня на руках практически выросла, раньше много снимались и вместе пели. Но момент ее взросления я не застал. В прошлом году мы встретились. Она оказалась уже такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости. Сказал ей: «Катя, не знаю, как с тобой общаться теперь». А она мне: «И я тоже». Вот так мы и начали разговаривать. У нас была творческая встреча со зрителями. И мне так понравилось, что она состоявшийся человек, который точно знает, чего хочет. У нее своя дорога, и она ее отстаивает. Это прекрасно!"