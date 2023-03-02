Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
43 минуты назад

Звезда "Папиных дочек" рассказала о роли в сериале

Мир новостей

Конечно, актрисой Екатерину Старшову можно назвать только с большой натяжкой. Всего три названия в фильмографии. Но уж больно яркой и запоминающейся оказалась ее роль в сериале «Папины дочки». Пуговка в исполнении Кати влюбила в себя зрителей. Однако стартом блестящей карьеры в кино эта роль для Старшовой не стала. Девочка созрела и выбрала для себя другую дорогу. Она профессионально занимается фигурным катанием, учится в медицинском. Участие Кати в продолжении знаменитого сериала поначалу даже не рассматривалось. Однако на днях она присоединилась к коллегам. Спустя 10 лет!

Звезда "Папиных дочек" рассказала о роли в сериале
Фото: Мир новостейМир новостей

"До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось, - рассказывает Старшова. - Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство". Да, в новом сезоне повзрослевшей Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать.

Видео дня

Появлению Екатерины на съемках особенно рад Александр Олешко, чей герой по прозвищу Аллигатор был особенно дружен с Пуговкой:

"С Катей Старшовой, которая у меня на руках практически выросла, раньше много снимались и вместе пели. Но момент ее взросления я не застал. В прошлом году мы встретились. Она оказалась уже такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости. Сказал ей: «Катя, не знаю, как с тобой общаться теперь». А она мне: «И я тоже». Вот так мы и начали разговаривать. У нас была творческая встреча со зрителями. И мне так понравилось, что она состоявшийся человек, который точно знает, чего хочет. У нее своя дорога, и она ее отстаивает. Это прекрасно!"

Сейчас 21-летняя Екатерина получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу. Фигурным катанием Старшова занимается с детства. На ее счету, между прочим, «серебро» Международного шоу танцев на льду, которое прошло в Париже. Но, может, теперь, после съемок в продолжении «Папиных дочек», Катя вспомнит детство золотое и вернется в кино? Сама Катя предпочитает не загадывать. Все может быть…

Фильмы,Папина дочка,Екатерина Старшова,Александр Олешко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий