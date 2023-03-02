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2 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Гором Вербински

Мира Маркина

Американский режиссер и сценарист Гор Вербински подарил миру первые три фильма саги «Пираты Карибского моря» с Джонни Деппом, Кирой Найтли и Орландо Блумом в главных ролях. Какие еще картины посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Гором Вербински
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мышиная охота» (1997)

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Братья Ларс и Эрни Шмунц не придают особого значения унаследованному ими старому полуразрушенному особняку до тех пор, пока они не узнают, что их ветхая недвижимость стоит миллионы. Но есть одна проблема. Чтобы продать дом, братья должны избавиться от его единственного и упрямого обитателя — маленькой, но очень цепкой мыши…

Кадр из фильма "Мышиная охота"

«Мексиканец» (2001)

Мелкий гангстер Джерри Уэлбах получает в один день сразу два ультиматума. Главарь банды требует, чтобы парень срочно разыскал в Мексике бесценный антикварный пистолет, прозванный «Мексиканец», или незамедлительно вернул все долги. Его подружка Саманта тоже ставит вопрос ребром: или она или банда…

Кадр из сериала "Мексиканец"

«Звонок» (2002)

Журналистка Рэйчел расследует загадочные смерти молодых людей, когда в руки к ее маленькому сыну случайно попадает кассета-убийца — после ее просмотра раздается телефонный звонок, а через семь дней следует неминуемая смерть. У женщины есть неделя, чтобы разобраться в происходящем и спасти своего мальчика. Главную роль в фильме исполнила Наоми Уоттс.

Кадр из фильма "Звонок"

«Синоптик» (2005)

Дэйв Спиртс — один из тех счастливчиков, которым принято завидовать. Популярный ведущий прогноза погоды, он получает приглашение работать в крупном нью-йоркском телешоу. Деньги, признание, отличные перспективы — удача явно на его стороне. Но мысль об этом почему-то больше не греет… Все из-за того, что его личная жизнь расстроилась, а он сам находится на грани нервного срыва. И, кажется, больше не контролирует происходящее…

Кадр из фильма "Синоптик"

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«Одинокий рейнджер» (2013)

История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Тонто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага… В главных ролях: Джонни Депп и Арми Хаммер.

Кадр из фильма "Одинокий рейнджер"
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