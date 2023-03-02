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1 час назад

Вышел трейлер триллера "Вторая линия"

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier выпустил трейлер психологического триллера о работнике службы поддержки "Вторая линия" с Егором Корешковым в главной роли.

Премьера триллера режиссера Юлии Курашик-Курганович состоится 16 марта.

По сюжету, однажды герою Корешкова звонит незнакомец, угрожающий взорвать загородный дом, где находятся близкие ему люди. Мужчина хочет только одного - чтобы психолог узнал его, вспомнив всех своих абонентов, и назвал имя.

"Вторая линия" станет первой в России экранизацией аудиосериала.

Аудиосериал "Вторая линия" создал Тимур Агабеков, для экранизации он переписал его совместно с креативным продюсером Гайком Асатряном.

Режиссер указала на актуальность тематики.

"Главный вопрос сериала: "Кому ты не смог помочь?" - очень важен в настоящее время, он адресован каждому из нас. Подобных "Служб доверия" катастрофически мало, людям не к кому обратиться, они оставлены в этом мире и им не на кого положиться", - объяснила она.

Фильмы,Видео,Егор Корешков,
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