Вышел трейлер триллера "Вторая линия"

Онлайн-кинотеатр Premier выпустил трейлер психологического триллера о работнике службы поддержки "Вторая линия" с Егором Корешковым в главной роли.
Премьера триллера режиссера Юлии Курашик-Курганович состоится 16 марта.
По сюжету, однажды герою Корешкова звонит незнакомец, угрожающий взорвать загородный дом, где находятся близкие ему люди. Мужчина хочет только одного - чтобы психолог узнал его, вспомнив всех своих абонентов, и назвал имя.
"Вторая линия" станет первой в России экранизацией аудиосериала.
Аудиосериал "Вторая линия" создал Тимур Агабеков, для экранизации он переписал его совместно с креативным продюсером Гайком Асатряном.
Режиссер указала на актуальность тематики.
"Главный вопрос сериала: "Кому ты не смог помочь?" - очень важен в настоящее время, он адресован каждому из нас. Подобных "Служб доверия" катастрофически мало, людям не к кому обратиться, они оставлены в этом мире и им не на кого положиться", - объяснила она.