Вышел трейлер триллера "Вторая линия"

"Главный вопрос сериала: "Кому ты не смог помочь?" - очень важен в настоящее время, он адресован каждому из нас. Подобных "Служб доверия" катастрофически мало, людям не к кому обратиться, они оставлены в этом мире и им не на кого положиться", - объяснила она.