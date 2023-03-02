Вышел трейлер мультсериала «Агент Элвис»

Netflix опубликовал полноценный трейлер мультсериала «Агент Элвис». Ранее выходил тизер, а в трейлере можно увидеть больше кадров проекта и лучше с ним познакомиться. Главным героем проекта, как можно понять по названию, стал Элвис Пресли.