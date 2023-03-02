Джекман сыграет несколько Росомах в третьем «Дедпуле»

В интервью французскому Le Parisien Хью Джекман рассказал, что сыграет пару вариантов Росомахи в предстоящем фильме Шона Леви . «Да, это будет даже двойная роль. Райан (Рейнольдс) и я дружим двадцать лет, и нам очень весело. Съёмки начнутся этим летом», - пояснил актёр.

В фильме 2017-го года супергерой с железными когтями в исполнении Джекмана погиб. Поэтому фанаты «Людей Икс» недоумевали, когда Marvel сообщила о возвращении Росомахи в третий «Дедпул». Однако позже это объяснили способностью действующих лиц киновселенной путешествовать во времени и, в частности, оказываться в прошлом. Собственно, по сценарию в третьем «Дедпуле» это и произойдёт, Росомаха будет показан в разные периоды, предшествовавшие гибели в «Логане», где встретится с одной из версий самого себя.