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40 минут назад

За что раскритиковали новый фильм «Питер Пэн и Венди»

Мира Маркина

На днях Disney презентовал трейлер новой адаптации классической диснеевской истории «Питер Пэн и Венди». Премьера фильма состоится 28 апреля. Чего ждать от картины, и как ролик встретили зрители, читайте в материале «Рамблера».

За что раскритиковали новый фильм «Питер Пэн и Венди»
Фото: Кадр из фильма "Питер Пэн и Венди"Кадр из фильма "Питер Пэн и Венди"

Картина расскажет о сказочном острове Неверленд, где дети не взрослеют. По сюжету умеющий летать Питер Пэн приводит Венди и ее братьев в свой дом, показывая, насколько безграничны возможности волшебного мира. Там маленькая девочка отправится в удивительное путешествие и столкнется со злым пиратом капитаном Крюком. Вместе с новыми друзьями Венди предстоит спасти индейскую принцессу Тигровую Лилию из лап злодея.

В фильме снялись Джуд Лоу, Александер Молони, Эвер Андерсон, Яра Шахиди, Алисса Вапанатахк, Джошуа Пикеринг, Джейкоби Джуп, Молли Паркер, Алан Тудик и Джим Гаффиган. Режиссером «Питера Пэна и Венди» выступил Дэвид Лоури. Он же написал сценарий совместно с Тоби Хальбруксом.

Кадр из фильма "«Питер Пэн и Венди»"

Трейлер за сутки набрал 1,6 миллиона просмотров, а также тысячи комментариев, в которых пользовали выразили недовольство выбором актеров на главные роли. Так, диванные критики яростно набросились на темнокожую актрису Яру Шахиди, сыгравшую фею Динь-Динь, а также на создателей фильма, которые пригласили ее принять участие в проекте. Вот, что пишут разгневанные фанаты: «Настоящая Динь-Динь — блондинка с голубыми глазами, а не это!», «Хватит уродовать всеми любимых персонажей. Придумайте новые сказки и туда суйте темнокожих актеров, а старые оставьте в покое». Однако некоторые пользователи все же встали на защиту Яры Шахиди, заявив, что придирки к внешности актрисы — это проявления неприкрытого расизма.

Кадр из фильма "Питер Пэн и Венди"

Громкие скандалы вокруг сериала «Уэнсдэй»

К слову, до этого пользователи возмущались внешностью Русалочки в одноименном ремейке, которую сыграла темнокожая актриса Холли Бейли.

Кадр из фильма "Русалочка"
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