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53 минуты назад

Джоэла в The Last of Us мог сыграть чернокожий актёр Махершала Али

Чемпионат.com

Авторы сериала The Last of Us на роль Джоэла рассматривали оскароносного чернокожего актёра Махершалу Али. Об этом рассказал Джеффри Пирс, который сыграл Томми в оригинальной игре, а также Перри в шоу от HBO.

Джоэла в The Last of Us мог сыграть чернокожий актёр Махершала Али
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сначала они говорили с Махершалой Али о роли Джоэла. Это был очевидный сигнал к тому, что мне дадут роль Томми. Когда они выбрали Педро, я понял, что да, этого точно не случится. Я старше Педро Паскаля. Так что я не питал никаких иллюзий на счёт и роли Джоэла.

Махершала Али — один из уважаемых актёров современного Голливуда. У артиста уже есть два «Оскара». Зрители хорошо знают его по ярким ролям в фильмах «Зелёная книга», «Загадочная история Бенджамина Баттона», а также по работе в сериалах «Настоящий детектив» и «Карточный домик».

HBO представил кадры из восьмого эпизода сериала The Last of Us. На них есть не только Джоэл и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рэмзи, но и новые персонажи — Скотт Шепард в образе Дэвида и Трой Бейкер в роли Джеймса. Напомним, Трой озвучил Джоэла в оригинальной игре.

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