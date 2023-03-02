Джоэла в The Last of Us мог сыграть чернокожий актёр Махершала Али

Авторы сериала The Last of Us на роль Джоэла рассматривали оскароносного чернокожего актёра Махершалу Али. Об этом рассказал Джеффри Пирс, который сыграл Томми в оригинальной игре, а также Перри в шоу от HBO.

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Сначала они говорили с Махершалой Али о роли Джоэла. Это был очевидный сигнал к тому, что мне дадут роль Томми. Когда они выбрали Педро, я понял, что да, этого точно не случится. Я старше Педро Паскаля. Так что я не питал никаких иллюзий на счёт и роли Джоэла.

Махершала Али — один из уважаемых актёров современного Голливуда. У артиста уже есть два «Оскара». Зрители хорошо знают его по ярким ролям в фильмах «Зелёная книга», «Загадочная история Бенджамина Баттона», а также по работе в сериалах «Настоящий детектив» и «Карточный домик».