Что можно посмотреть в марте

Уже доступны: весь сезон ожидаемого сериала-байопика "Шаляпин", новый сезон "Экипажа 314", комедия "Французский батя", российская драма "Мира", греческая драма "Смирна", нидерландская приключенческая комедия "Одни на каникулах", франко-бельгийский приключенческий фильм "Сокровища джунглей", фильм совместного производства Швеции, Франции, Финляндии и Дании "Заговор в Каире", франко-бельгийский "Маленький Николя", тайско-южнокорейский ужастик "Паранормальные явления. Медиум", китайский сериал "Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку", южнокорейский триллер "Месть", "Один настоящий день" с Александром Робаком, Петром Фёдоровым и Евгением Ткачуком.