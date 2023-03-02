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1 час назад

"Шаляпин", "Французский батя", якутский хит: что можно посмотреть в марте

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр Okko поделился своей программой на стартовавший месяц.

Что можно посмотреть в марте
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Уже доступны: весь сезон ожидаемого сериала-байопика "Шаляпин", новый сезон "Экипажа 314", комедия "Французский батя", российская драма "Мира", греческая драма "Смирна", нидерландская приключенческая комедия "Одни на каникулах", франко-бельгийский приключенческий фильм "Сокровища джунглей", фильм совместного производства Швеции, Франции, Финляндии и Дании "Заговор в Каире", франко-бельгийский "Маленький Николя", тайско-южнокорейский ужастик "Паранормальные явления. Медиум", китайский сериал "Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку", южнокорейский триллер "Месть", "Один настоящий день" с Александром Робаком, Петром Фёдоровым и Евгением Ткачуком.

Также в марте выйдут: аргентинский комедийный сериал "Сверхновая", отечественный мультсериал "Лудлвилль", российская комедия "Гриша Субботин", американская мелодрама "Очаровывая мужские сердца", сербско-российский сериал "Сербский ветер", "Знакомство родителей" с Ричардом Гиром и Эммой Робертс, семейная драма "Друг в океане", французский триллер "Компромат", испанская комедия "Очень лысая поездка", мелодрама "Одиноки вместе", бельгийско-нидерландский триллер "Zillion: Клуб твоих грёз", фантастика "После Янга", "Марлоу" с Лиамом Нисоном, Дианой Крюгер и Джессикой Лэнг, "Монстр в лесу", "Шеф под прикрытием", "Миллионер на три дня", победитель фестиваля "Зимний" из Якутии "Не хороните меня без Ивана", аргентино-испанский обладатель "Оскара" "Тайна в его глазах".

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