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1 час назад

Зачем актеры фильма "Интервью с вампиром" висели вниз головой: видео

Стелла Шмель

Фильм "Интервью с вампиром" вышел в 1994 году, главные роли в нем исполнили Том Круз и Брэд Питт. Картину по сей день считают одной из лучших вампирский историй, но актерам съемки дались очень тяжело.

Блогер @Olya_lolya рассказала, что для создания образов вампиров использовался достаточно интересный способ нанесения грима. В фильме на лицах главных героев были заметны проступающие сосуды. Чтобы добиться натуральности, необходимо было видеть, где вены расположены на самом деле, поэтому актерам приходилось висеть десяток минут вниз головой. Когда на лицах проступали сосуды, визажисты наносили поверх них грим.

Брендан Фрейзер чуть не погиб во время съемок "Мумии"

Подробнее о том, зачем актерам фильма "Интервью с вампиром" приходилось висеть вниз головой, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему Мэттью Перри не помнит три года со съемок "Друзей".

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