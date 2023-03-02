Обнаружен отличающийся жестокостью оригинальный сценарий «Унесенных ветром»

Найденный оригинальный сценарий фильма «Унесенные ветром» 1939 года показал, что первоначальный вариант картины отличался жестокостью, раскрывая тему рабства. Об этом сообщает New York Post.

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Высокобюджетный блокбастер, действие которого происходит на фоне Гражданской войны в США, уже давно подвергается критике за искажение темы рабства. Однако историк Дэвид Винсент Кимел сообщил, что несколько писателей стремились к более реалистичному изображению расовых отношений в фильме. В 2020 году он приобрел редкий образец сценария, принадлежавший директору по кастингу фильма Фреду Шусслеру. Изучив его, историк обнаружил несколько сцен, которые не вошли в окончательный вариант картины.

«Большая часть вырезанного материала представляла собой изображение жестокого обращения с порабощенными рабочими на плантации [главной героини] Скарлетт, включая ссылки на побои, угрозы выгнать [чернокожую горничную] Мамушку с плантации за то, что она недостаточно усердно работает, и другие изображения физического и эмоционального насилия», — рассказал Кимел.

Ученый обнаружил, что в итоге появились соперничающие группы сценаристов: «романтики» и «реалисты», которые усиливали сцены плохого обращения, чтобы подчеркнуть жестокость Скарлетт О'Хары и осудить сам институт рабства.

Ранее стриминговый сервис HBO Max вернул для показа «Унесенных ветром», к фильму добавили контекст и дисклеймер — перед показом зрителей предупредят, что картина неоднократно вызывал споры из-за романтизирования рабовладельческого Юга, рабства, а также стереотипного изображения темнокожих персонажей.