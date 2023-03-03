Дженна Ортега сыграет в комедии Y2K

Как сообщают зарубежные СМИ, Дженна Ортега нашла себе ещё одну большую роль в кино. Звезда «Уэнсдей» сыграет в комедии от студии A24 под названием Y2K («Проблема 2000 года»).

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Сюжет ленты развернётся в канун 2000 года. Группа подростков отправится на большую вечеринку, ожидая конца света. Вдруг компьютеры и правда начинают сходить с ума, восстают и начинают убивать всех вокруг. Героям предстоит остановить безумие ЭВМ и спасти город от вымирания.