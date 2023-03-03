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33 минуты назад

Гленн Клоуз сыграет главную роль в экранизации книги Туве Янссон

Российская Газета

75-летняя американка Гленн Клоуз, восьмикратная номинант премии "Оскар" (это рекорд среди актрис, кстати), определилась со своим следующим проектом. Как сообщает Deadline, Клоуз сыграет главную женскую роль в экранизации "Летней книги" (The Summer Book, Sommarboken).

Гленн Клоуз сыграет главную роль в экранизации "Летней книги"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это - повесть 1972 года финской писательницы Туве Янссон, самостоятельное ее произведение, не относящее к циклу о муми-троллях. На русский язык книга была переведена еще в 80-х и с тех пор неоднократно переиздавалась.

Sommarboken - произведение небольшое, замечательное несказанно. Главная его героиня - недавно потерявшая мать девочка София, с отцом и бабушкой проводящая лето на крошечном девственном островке в Финском заливе.

Клоуз, как несложно догадаться, сыграет бабушку. Отца сыграет норвежский актер Андерсон Даниельсен Лье ("Париж. Город Zомби"). Режиссер и продюсер - Чарли МакДауэлл ("Легион", "Рассказы из петли"), сын Малкольма МакДауэлла.

Снимать начнут в Финляндии летом. Дата премьеры еще не определена.

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