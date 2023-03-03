Гленн Клоуз сыграет главную роль в экранизации "Летней книги"

75-летняя американка Гленн Клоуз, восьмикратная номинант премии "Оскар" (это рекорд среди актрис, кстати), определилась со своим следующим проектом. Как сообщает Deadline, Клоуз сыграет главную женскую роль в экранизации "Летней книги" (The Summer Book, Sommarboken).
Это - повесть 1972 года финской писательницы Туве Янссон, самостоятельное ее произведение, не относящее к циклу о муми-троллях. На русский язык книга была переведена еще в 80-х и с тех пор неоднократно переиздавалась.
Sommarboken - произведение небольшое, замечательное несказанно. Главная его героиня - недавно потерявшая мать девочка София, с отцом и бабушкой проводящая лето на крошечном девственном островке в Финском заливе.
Клоуз, как несложно догадаться, сыграет бабушку. Отца сыграет норвежский актер Андерсон Даниельсен Лье ("Париж. Город Zомби"). Режиссер и продюсер - Чарли МакДауэлл ("Легион", "Рассказы из петли"), сын Малкольма МакДауэлла.
Снимать начнут в Финляндии летом. Дата премьеры еще не определена.