Питер Динклейдж сыграет в брутальном хоррор-вестерне "Чаща"

На экраны наконец-то идет экранизация еще одного произведение сурового американского автора Джо Лансдэйла - на этот раз речь про брутальный хоррор-вестерн 2013 года "Чаща" (The Thicket, на русском не издавался).
Сыграют там Питер Динклейдж (Тирион из "Игры престолов") и Джульетт Льюис ("От заката до рассвета", "Прирожденные убийцы", "Шершни"). Плюс Питер спродюсирует проект. Съемки уже стартовали в Канаде, в Калгари, сообщает Deadline.
В центре истории - молодой человек по имени Джек, который отправляется "в эпический трип" - чтобы спасти свою сестру Лулу, похищенную жестокой бандой. Помогут Джеку матерый охотник за головами Джонс (Динклейдж), могильщик-алкоголик, сын бывшего раба (Гбенга Акиннагбе, "Прослушка") и уличная проститутка. Пестрая компания в конечном итоге настигает похитителей в Большой Чаще, "месте, где царствуют кровь и хаос".
Режиссер и сопродюсер - Эллиотт Лестер, снимавший клипы Хилари Дафф, Джессики Симпсон, Селены Гомез и Аврил Лавин. Сценарий написал Кристофер Келли, известный по сериалам "Банши" и "Проповедник".
Релиз на стриминге обещан на начало октября.
Стоит отметить, что Динклейдж носится с экранизацией романа уже десять лет - с момента его публикации. И это вторая его попытка перенести книгу на экраны: в 2020-м Питер уж начал было снимать (с другой командой), но планы порушила пандемия.