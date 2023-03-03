Питер Динклейдж сыграет в брутальном хоррор-вестерне "Чаща"

На экраны наконец-то идет экранизация еще одного произведение сурового американского автора Джо Лансдэйла - на этот раз речь про брутальный хоррор-вестерн 2013 года "Чаща" (The Thicket, на русском не издавался).

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сыграют там Питер Динклейдж (Тирион из "Игры престолов") и Джульетт Льюис ("От заката до рассвета", "Прирожденные убийцы", "Шершни"). Плюс Питер спродюсирует проект. Съемки уже стартовали в Канаде, в Калгари, сообщает Deadline.

В центре истории - молодой человек по имени Джек, который отправляется "в эпический трип" - чтобы спасти свою сестру Лулу, похищенную жестокой бандой. Помогут Джеку матерый охотник за головами Джонс (Динклейдж), могильщик-алкоголик, сын бывшего раба (Гбенга Акиннагбе, "Прослушка") и уличная проститутка. Пестрая компания в конечном итоге настигает похитителей в Большой Чаще, "месте, где царствуют кровь и хаос".

Релиз на стриминге обещан на начало октября.