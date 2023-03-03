Вышел трейлер ремейка "Особняка с привидениями"

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Это очередная попытка киноадаптации аттракциона из диснеевского парка развлечений. То есть как и, например, "Пираты Карибского моря". Предыдущее поползновение случилось ровно двадцать лет назад - с Эдди Мёрфи, Теренсом Стэмпом и Дженнифер Тилли.

Тот вариант поставил Роб Минкофф, текущим занимался чернокожий Джастин Симиен (комедийный хоррор "Мои волосы хотят убивать").

Симиен клянется, что он большой поклонник оригинального аттракциона и из кожи вон вылез весь, чтобы сделать кино посмешнее и позадорнее, благо - на актеров "Дисней" не поскупился.

Суть. Мать-одиночка нанимает экстрасенса, священника и историка, чтобы они изгнали нечистую силу из недавно купленного особняка.