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1 час назад

Вышел трейлер ремейка "Особняка с привидениями"

Российская Газета

Представлен первый тизер-трейлер семейного фэнтези "Особняк с привидениями" (Haunted Mansion). С сытным кастом - Джейми Ли Кёртис, Оуэн Уилсон, Розарио Доусон, Джаред Лето, Вайнона Райдер, Дэнни Де Вито, Дэн Леви и Лакит Стэнфилд ("Атланта", "Достать ножи").

Вышел трейлер ремейка "Особняка с привидениями"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это очередная попытка киноадаптации аттракциона из диснеевского парка развлечений. То есть как и, например, "Пираты Карибского моря". Предыдущее поползновение случилось ровно двадцать лет назад - с Эдди Мёрфи, Теренсом Стэмпом и Дженнифер Тилли.

Тот вариант поставил Роб Минкофф, текущим занимался чернокожий Джастин Симиен (комедийный хоррор "Мои волосы хотят убивать").

Симиен клянется, что он большой поклонник оригинального аттракциона и из кожи вон вылез весь, чтобы сделать кино посмешнее и позадорнее, благо - на актеров "Дисней" не поскупился.

Суть. Мать-одиночка нанимает экстрасенса, священника и историка, чтобы они изгнали нечистую силу из недавно купленного особняка.

Премьера - в июле.

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