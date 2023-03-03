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1 час назад

Мультфильм про Бэтмена должен был стать ответом «Человеку-пауку: Через вселенные»

Чемпионат.com

Известный инсайдер Джефф Снейдер во время свежего выпуска подкаста The Hot Mic заявил, что DC разрабатывала анимационный фильм «Бэтмен будущего» (Batman Beyond). Сейчас статус проекта неизвестен.

Мультфильм про Бэтмена должен был стать ответом «Человеку-пауку»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что его создание велось ещё до того, как руководителями киновселенной DC стали Джеймс Ганн и Питер Сафран. Проект должен был стать эдаким ответом на «Человека-паука: Через вселенные».

Возможно, после прихода в DC Ганн и Сафран отменили анимационный фильм, поскольку посчитали, что он не впишется в их видение вселенной. Но официально об этом неизвестно.

«Бэтмен будущего» — мультсериал, выходивший в 1999 году. Проект полюбился фанатам благодаря визуальному стилю и необычному сюжету, который показывал совершенно нового Бэтмена.

Фильмы,Питер Сафран,Джеймс Ганн,
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