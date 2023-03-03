Мультфильм про Бэтмена должен был стать ответом «Человеку-пауку»

Известный инсайдер Джефф Снейдер во время свежего выпуска подкаста The Hot Mic заявил, что DC разрабатывала анимационный фильм «Бэтмен будущего» (Batman Beyond). Сейчас статус проекта неизвестен.

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Примечательно, что его создание велось ещё до того, как руководителями киновселенной DC стали Джеймс Ганн и Питер Сафран. Проект должен был стать эдаким ответом на «Человека-паука: Через вселенные».

Возможно, после прихода в DC Ганн и Сафран отменили анимационный фильм, поскольку посчитали, что он не впишется в их видение вселенной. Но официально об этом неизвестно.