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1 час назад

Фанаты аниме выбрали лучшего женского персонажа 2022 года

Слово и Дело

Портал Anime Trending провел голосование за лучшую героиню аниме 2022 года. Результаты организаторы опубликовали на официальном портале.

Фанаты аниме выбрали лучшего женского персонажа 2022 года
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сердца фанатов в ушедшем году однозначно покорила Марин Китагава из сериала «Эта фарфоровая кукла влюбилась», однако само шоу заняло лишь пятую строчку среди популярных тайтлов. Второе место за Хитори Готов из аниме «Одинокий рокер!». И бронза ушла Тисато Нисиги из шоу «Ликорис Рикоил», которое находится на третьей строчке по популярности среди хитов 2022 года.

Лучшими тайтлами прошедшего года названы «Одинокий рокер!», «Летнее время» и «Ликорис Рикойл». А вот нашумевший «Киберпанк: Бегущий по краю» оказался лишь на 10 строчке рейтинга.

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