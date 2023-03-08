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1 час назад

Кино для начинающих: 3 фильма для знакомства с Дэмьеном Шазеллом

Мира Маркина

На счету американского режиссера 38-летнего Дэмьена Шазелла не так много картин, однако каждая из них стала большим событием в мире кинематографа. Подробнее о том, с какими фильмами Шазелла непременно стоит познакомиться – в материале "Рамблера".

Кино для начинающих: 3 фильма для знакомства с Дэмьеном Шазеллом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Одержимость", 2013

Кадр из фильма "Одержимость"

Эндрю мечтает стать знаменитым барабанщиком, и он не остановится перед своей целью. Как-то раз судьба дарит ему шанс: герой знакомится с дирижером лучшего в стране оркестра, который готов взять Эндрю под крыло и показать ему, на что он действительно способен.

"Ла-Ла Ленд", 2016

Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

В центре сюжета Миа и Себастьян. Она разносит кофе и бегает по кастингам, мечтая стать большой актрисой. Он – музыкант, который намерен вдохнуть новую жизнь в джаз. Герои влюбляются друг в друга, но вскоре жизнь ставит их перед трудным выбором: что важнее – любовь или амбициозные мечты?

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"Вавилон", 2022

Кадр из фильма "Вавилон"

Действие картины разворачивается в Голливуде 1920-х годов. На вечеринке продюсера знакомятся подающая надежды актриса Нелли и юноша из обслуживающего персонала Мэнни. Вечеринка оказывается успешной для обоих: Нелли приглашают сняться в кино, а Мэнни внезапно становится ассистентом продюсера.

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