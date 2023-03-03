Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Светлов раскрыл идею своего дебютного фильма «Ада»

RT на русском

Режиссёр Станислав Светлов рассказал о своей дебютной работе — фильме «Ада». Это единственная полнометражная картина, которая представит Россию на Пекинском международном фестивале детского кино в 2023 году.

Светлов раскрыл идею своего дебютного фильма «Ада»
Фото: Кадр из фильма «Ада»Кадр из фильма «Ада»

«Ада» — это история о 12-летней девочке и её маме, которые находят своё счастье, ничего для этого не делая, никуда не уезжая, ничего не имея, кроме любви и тихой веры. Это, с одной стороны, очень камерная и простая история самых обычных жителей российской глубинки. С другой — она обо всём сразу, ведь человек тут сопоставляется с природой, с её красотой, тайнами и непостижимостью», — поделился автор картины с ИА «Время Н».

Фильм создан в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры России.

Съёмки проходили в Нижегородской области.

Фильмы,Минкультуры России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий