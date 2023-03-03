"Король и Шут", "Поехавшая": что смотреть в кино и онлайн

В начале марта в кинотеатрах выходит драма об одном из важнейших судебных процессов в истории, роуд-муви о путешествии через всю страну на велосипедах, комедия о договорных браках и о приключениях беспринципных в деревне. Также зрители увидят сериал про одну из самых известных отечественных рок-групп, криминальный фильм с Милошем Биковичем в главной роли и еще несколько картин.

Фото: ТАСС ТАСС

"Нюрнберг"

Видео дня

Можно посмотреть в кино с 2 марта

Новый фильм Николая Лебедева ("Легенда №17", "Экипаж") рассказывает о подготовке и проведении Нюрнбергского процесса в 1945–1946 годах. Картина основана на книге "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, посвятившего более 40 лет изучению этого исторического события.

Действие картины разворачивается спустя полгода после капитуляции фашистской Германии, когда мир был охвачен одновременно тревогой и надеждой. Договорившись о создании ООН, страны-победительницы (СССР, США, Великобритания и Франция) решали, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг выбран местом проведения международного военного трибунала. Молодой переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо), прошедший через войну, приезжает в Нюрнберг в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева (Евгений Миронов). На улицах города герой случайно встречает русскую девушку Лену (Любовь Аксенова). Молодые люди влюбляются друг в друга, но их чувствам предстоит пройти ряд испытаний на фоне одного из важнейших судебных процессов.

По словам Лебедева, ему не хотелось просто перенести события в Нюрнберге на экран, так как это уже было сделано много раз до него. Поэтому он решил рассказать об этом громком судебном деле с человеческой точки зрения, проследить за судьбами нескольких героев и показать, как они изменились. При этом, несмотря на художественность фильма, режиссер следил за тем, чтобы он максимально соответствовал историческим фактам, поэтому все реплики, произнесенные на процессе, взяты из хроник и архивов. "Я хотел, чтобы зритель вынес из зала свет и надежду, потому что, несмотря на все тяжелое, что происходит в нашей жизни, мы живем благодаря тому, что верим во что-то хорошее, движемся к этому хорошему", — подчеркивает режиссер.

"Беспринципные в деревне"

Можно посмотреть в кино с 2 марта

Богатые обитатели Патриарших прудов из произведений Александра Цыпкина впервые решаются покинуть знакомую им среду и уехать подальше от Москвы. Генералу в отставке Хадякову исполняется 60 лет, и в честь юбилея он хочет устроить что-нибудь запоминающееся. Например, отпраздновать день рождения не на Патриках, а в деревне. При этом ему хочется по-настоящему иммерсивного опыта с праздничной трапезой, баней и рыбалкой. Однако далеко не факт, что местным жителям понравятся заносчивые москвичи. В ролях все те же — Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган и другие.

"В любом научно-фантастическом фильме, а "Беспринципные в деревне" — это, безусловно, научно-фантастическое кино, должно быть путешествие на другую планету. Вот поэтому наши герои и переезжают из одного волшебного мира в другой волшебный мир. Уверен, события заставят вас много смеяться и даже иногда переживать за героев, то есть отвлечься по максимуму, а что еще нужно в такое холодное время года?" — подчеркивает автор сценария Александр Цыпкин.

"Здоровый человек"

Можно посмотреть в кино с 2 марта

После удачного сериала "Полет" молодой режиссер Петр Тодоровский представляет свой кинодебют — экзистенциальную драму с Никитой Ефремовым в главной роли. Актер играет роль ведущего спортивных новостей Егора Тихонова, который переживает кризис среднего возраста. В поисках новых смыслов он решает стать волонтером в раковом отделении больницы, а еще искать пропавших детей вместе с отрядом "Лиза Алерт". Однако, обретая новую жизнь, Егор все больше теряет контроль над прежней: лишается работы и чуть не разводится с женой. Герою придется найти баланс и ответить на вопрос — хватит ли у него сил быть человеком, которым ему так хочется стать.

"Король и Шут"

Можно посмотреть на КинопоискHD с 2 марта

Художественный сериал об одной из самых известных рок-групп в России. Более чем за 25 лет существования "Король и Шут" записали около 20 альбомов и сборников. Сюжет охватывает большой период жизни группы — от времен, когда она носила совсем другое название, до первого концерта в Петербурге и первого тура по России. При этом параллельно истории становления "КиШ" будет развиваться альтернативная: Горшок и Князь отправятся в мир фантазий, населенный персонажами из их песен. Им предстоит спасти принцессу из лап колдуна. Михаила Горшенева и Андрея Князева сыграли Константин Плотников и Влад Коноплев.

"Прежде всего, мне были важны человеческие истории и дух группы. По мотивам песен и по мотивам событий из жизни героев мы выстраивали свое кино, а не снимали докудраму. Мы работали с объемным архивным материалом, обсуждали сценарий с Игорем Панкером и Андреем Князевым, опирались на богатую вселенную группы. Мы рассказываем панк-сказку на основе творчества и создаем новое художественное произведение — не штампованное и не клишированное, а сделанное с большим уважением и любовью к группе", — отмечает режиссер проекта Рустам Мосафир.

"Почка"

Можно посмотреть на Kion с 8 марта

Продолжение сериала "Почка", в котором хладнокровная и циничная чиновница Наталья Кустова (Любовь Аксенова) под давлением экстремальных обстоятельств постепенно учится сочувствовать людям. В конце первого сезона героиня наконец-то находит заветную почку — ее отдает Наташе мама Миши, бывшего соседа по диализу. Героиня находится в Хорватии, в Москву ей категорически нельзя, так как там на нее заведено уголовное дело. Однако пересадка почки вызывает неожиданные побочные эффекты — Наташе приходят видения о Мише, и у нее появляется навязчивая мысль о том, что ей надо его спасти. Тогда героиня, несмотря на риск, все-таки возвращается в Москву, где обнаруживает, что Миша женат и совершенно не нуждается в спасении.

"Наташа — своего рода социальный маг. Ее пожелания и цели для достижения — это только вопрос времени. Во втором сезоне Наташа сталкивается с тем, что желаемым становится тот, кто никак не поддается ее магии. В результате Наташа так сильно старается, что начинает совершать неожиданные для себя поступки, которые круто меняют ее жизнь", — рассказывает Любовь Аксенова.

"Балканский ветер"

Можно посмотреть на Okko с 8 марта

Продолжение сербского фильма "Южный ветер", в котором Милош Бикович играет белградского криминального авторитета Петара Мараша. В центре сериала — конфликт главного героя и куратора сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек). Поводом для столкновения становится участок земли в сербской глубинке. Этот клочок земли непростой — именно на нем должна пройти часть газопровода, которая становится предметом интереса российских и американских спецслужб. После того как вражда достигает своего апогея, Марашу приходится скрываться в России, где он сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Оксана Акиньшина) и оказывается причастным к гибели ее брата. В итоге Петар становится мишенью абсолютно для всех, и под угрозой находится не только его жизнь, но и всей его семьи.

"Солнцестояние"

Можно посмотреть в кино с 8 марта

Снятый в 2019 году и второй по счету фильм ужасов Ари Астера, одного из самых интересных и самобытных режиссеров своего поколения.

Картина рассказывает о студентке психологического факультета Дэни (Флоренс Пью), которая переживает страшную трагедию — ее сестра отравляет себя и их родителей. В одночасье Дэни лишается всей своей семьи, а ее молодой человек Кристиан (Джек Рейнор) абсолютно не знает, как ей помочь, и тяготится ее обществом. Он хочет отправиться вместе с друзьями на фестиваль летнего солнцестояния, который проходит ежегодно в одной шведской деревушке, но не может оставить Дэни. Та неожиданно соглашается отправиться с ним. По приезде в Швецию молодые люди понимают, что в царстве вечного дня происходит что-то неладное.

Если в своем дебютном фильме "Реинкарнация" Астер маскировал фильмом ужасов семейную драму, то на этот раз приправляет и без того душераздирающую историю о созависимости и постепенно умирающих отношениях жуткими языческими ритуалами и обрядами. За филигранной операторской работой и красивыми, но при этом навевающими мысли о смерти декорациями деревни стоит все та же мысль — что бы мы ни делали, мы все друг от друга очень далеки.

"Поехавшая"

Можно посмотреть в кино с 8 марта

"Поехавшая" — комедийное роуд-муви (фильм-путешествие), которое проведет зрителей практически по всей России. Главная героиня Аня Смолина (Ольга Лерман) решает бросить опостылевшую работу, достает повидавший жизнь велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется через всю страну в Магадан, чтобы увидеться с мамой (Елена Яковлева), с которой она не общалась уже 13 лет. Задумка красивая, но не совсем воплотимая — горожанка Аня не готова к дороге в 10 тысяч километров и опасностям в пути. Ее рациональный молодой человек Рома (Дмитрий Чеботарев) не горит восторгом от этого мероприятия и считает решение Ани поспешным. Вдобавок в дороге девушка знакомится с дауншифтером Валерой (Виктор Хориняк), который путешествует уже не первый год.

Фильм основан на реальной истории Анны Смолиной, которая в 2017 году отправилась в путешествие со своей таксой через всю Россию. "Идея путешествия ко мне пришла спонтанно. Долгое время я жила с постоянным ощущением неудовлетворенности, хорошая работа не сделала меня счастливее. Единственными радостями были велосипед и такса Капа. Капа была уже старенькая, и было грустно, что свои последние дни она проводит за тем, что ждет, когда я вернусь с работы. Так что я ушла с работы и запланировала велопоход по России на полгода", — рассказывает Смолина.

"При чем тут любовь?"

Можно посмотреть в кино с 8 марта

Удивительная для нашего времени романтическая комедия, в которой сценаристка Джемайма Кхан и режиссер "Елизаветы" Шекхар Капур изучают восточный и западный подходы к любви. Кхан десять лет прожила в Пакистане, где распространены договорные браки. За время жизни в этой стране она убедилась, что брак, который устраивают родственники жениха и невесты, не такая уж плохая идея и у Запада есть много ложных стереотипов на этот счет. Когда Кхан вернулась обратно в Лондон, она увидела совсем другую картину — молодежь, находившая себе пару в многочисленных приложениях, не могла построить прочные и долгие отношения. Тогда Кхан решила объединить эти две идеи в одном фильме.

По сюжету Зои (Лили Джеймс) и Казим (Шазад Латиф) дружат с детства, при этом совершенно по-разному относятся к вопросам любви и свадьбы. Казим вырос в пакистанской семье, поэтому он решает заняться поиском будущей жены по-старомодному, то есть через договорной брак. Свободолюбивой британке Зои абсолютно непонятен этот подход, исключающий из уравнения влюбленность и страсть. При этом ее личная жизнь тоже не клеится — бесконечные свидания никогда не выливаются во что-то более постоянное и серьезное. Она решает снять документальный фильм про Казима и его поиски избранницы, чтобы понять, действительно ли его способ эффективен.

"По правилам и без"

Можно посмотреть в кино с 9 марта

Четвертая режиссерская работа популярного французского актера Луи Гарреля, который пробует свои силы в жанре криминальной комедии. Картина рассказывает о работнике лионского океанариума Абеля (Луи Гаррель), чья мама (Анук Гринбер) влюбляется в харизматичного грабителя (Рошди Зем) и выходит за него замуж прямо в тюрьме. Обеспокоенный импульсивным поступком матери Абель заручается помощью подруги (Ноэми Мерлан) и устраивает слежку за маминым мужем. Правда, опытный преступник очень быстро раскрывает амбициозных, но неопытных шпионов и делает им предложение, от которого они не в силах отказаться.