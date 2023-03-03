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1 час назад

Ещё до выхода в прокат фильм «Крик 6» уже напугал рядовых американцев

Inc-News

Причина – агрессивная маркетинговая компания Paramount по продвижению хоррора привела к тому, что люди боятся выходить на улицу.

Ещё до выхода в прокат фильм «Крик 6» уже напугал рядовых американцев
Фото: Inc-NewsInc-News

В широкий прокат очередная серия франшизы «Крик», шестая по счёту, должна выйти 8-го марта. Однако за несколько недель до этого такие американские города, как калифорнийский Сонома (прототип вымышленного Вудсборо в фильмах), луизианский Новый Орлеан и миссурийский Сент-Луис, стали прибежищем для людей, переодетых в костюмы Призрачного лица – главного злодея «Крика» в маске, убивавшего ни в чём неповинных людей.

На фоне почти каждодневной стрельбы в общественных местах и преступлений, совершённых в США в 2016-м году людьми в клоунских костюмах, на пульт 911 тут же посыпались звонки от жителей, боящихся выходить на улицу.

Позже выяснилось, что люди в масках «Крика» не имели злого умысла и разгуливали по улицам с единственной целью – зазвать потенциальных зрителей в кинотеатры на премьеру шестой части. Киностудия Paramount Pictures позже принесла извинения всем напуганным и перевела рискованную маркетинговую компанию в более миролюбивое традиционное русло.

Фильмы,Крик,
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