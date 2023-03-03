Вышел трейлер финального сезона сериала "Наследники"

Стриминговый сервис HBO Max показал полноценный трейлер четвертого сезона сериала "Наследники", который станет для шоу заключительным. Ролик доступен на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра. "Наследники" вышли в эфир HBO в 2018 году. Сюжет сериала вращается вокруг влиятельного американского медиамагната Логана Роя и его четверых детей, каждый из которых претендует на статус наследника отцовской империи. Главные роли в сериале исполняют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук и Алан Рак. Создателем "Наследников" выступил британец Джесси Армстронг ("Пип-шоу", "В петле"), продюсированием проекта занимались Уилл Феррелл, Адам Маккей и Майк Майлод ("Меню"). Премьера четвертого сезона назначена на утро 27 марта (по московскому времени). Заключительный эпизод "Наследников" выйдет в эфир утром 30 мая (по московскому времени). Ранее стало известно, что четвертый сезон сериала "Наследники" станет финальным.