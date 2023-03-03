Ни в маму, ни в папу: выходит ужастик «Дитя тьмы»

30 марта в российский прокат выходит мексиканский хоррор «Дитя тьмы» (Huesera: The Bone Woman) от режиссёра Мишель Гарса Сервера.
Главная героиня фильма Валерия беременна. Но ее безмерная радость внезапно сменяется тревогой и ожиданием чего-то зловещего. Будто что-то затаилось у нее во чреве и ждет своего часа. Друзья считают, что во всем виноваты гормоны, и с рождением малыша проблема уйдет. Но с каждым днем ее кости хрустят все сильнее, спину буквально разрывает на части, а сон напоминает бесконечный кошмар. И то, что вселилось в нее, никуда уходить не собирается.
В фильме сыграли Альфонсо Досаль («Нарко: Мексика»), Наталья Солан, Энок Леаньо («Фрида»), Майра Баталья, Мерседес Эрнандес.