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1 час назад

Ни в маму, ни в папу: выходит ужастик «Дитя тьмы»

Кино-Панк

30 марта в российский прокат выходит мексиканский хоррор «Дитя тьмы» (Huesera: The Bone Woman) от режиссёра Мишель Гарса Сервера.

Ни в маму, ни в папу: выходит ужастик «Дитя тьмы»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Главная героиня фильма Валерия беременна. Но ее безмерная радость внезапно сменяется тревогой и ожиданием чего-то зловещего. Будто что-то затаилось у нее во чреве и ждет своего часа. Друзья считают, что во всем виноваты гормоны, и с рождением малыша проблема уйдет. Но с каждым днем ее кости хрустят все сильнее, спину буквально разрывает на части, а сон напоминает бесконечный кошмар. И то, что вселилось в нее, никуда уходить не собирается.

В фильме сыграли Альфонсо Досаль («Нарко: Мексика»), Наталья Солан, Энок Леаньо («Фрида»), Майра Баталья, Мерседес Эрнандес.

Фильмы,Фрида,Дитя тьмы,
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