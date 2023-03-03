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1 час назад

Состоялась премьера первой части финала аниме «Атака титанов»

Чемпионат.com

Фанаты сверхпопулярного аниме «Атаки титанов» наконец дождались. Во всём мире состоялась премьера первого спецэпизода финальной части шоу. Часовой спецвыпуск доступен в том числе и в России — его можно посмотреть на «Кинопоиске».

Состоялась премьера первой части финала аниме «Атака титанов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Серия длится целый час, однако и она не поставит точку в сериале. Аниме продолжится в следующем часовом спецвыпуске, выход которого состоится осенью. Это будет долгожданный финал всего сериала.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.

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