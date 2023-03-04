Названа дата съемок девятого фильма франшизы "Чужой"

Портал Discussing Film сообщил в Twitter, что съемки девятого фильма в серии "Чужой" начнутся уже 9 марта в Будапеште (Венгрия).

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За производство фильма возьмутся создатели оригинального фильма.

Изначально планировалось, что съемки картины стартуют в начале февраля, но по неизвестным причинам студия 20th Century Studios и компания Ридли Скотта Scott Free решили передвинуть график.

Сценаристом и режиссером выступит Федерико Альварес ("Не дыши"), а главную роль исполнит Кэйли Спэни, известная по "Мэйр из Исттауна".