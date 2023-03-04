Как снимали полный метр "Беспринципных"

Комедийный сериал "Беспринципные" о быте и нравах жителей престижного московского района — Патриарших прудов — впервые вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" осенью 2020 года.

Фото: Кадр из сериала "Беспринципные" Кадр из сериала "Беспринципные"

Проект, состоящий из связанных между собой новелл по мотивам сатирических рассказов писателя Александра Цыпкина, собрал много знакомых имен в российском кино.

Видео дня

Проект завоевал внимание зрителей, получил премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший комедийный сериал и обзавелся еще двумя сезонами.

ТАСС

Полнометражного продолжения беспринципной истории долго ждать не пришлось: осенью 2022 года на презентации нового сезона "Плюс Студии" создатели объявили о съемках спин-оффа сериала — фильма "Беспринципные в деревне".

Смена обстановки

"Тот, кто на Патриках с жизнью справился, — того уже ничем не удивишь", — говорит в третьем сезоне патологический, но харизматичный лжец Славик — главный герой в исполнении Деревянко.

Он же проводник зрителей в жизнь Патриарших. Создатели "Беспринципных" готовы с этим поспорить, поэтому в полном метре герои оказываются не среди привычных пробок на узких улочках и ресторанов Малой Бронной, а, как можно догадаться из названия, в русской деревне.

В Верхних Мандрогах — аутентичной туристической деревне в Ленинградской области, куда журналисты приехали вслед за съемочной группой, — по сюжету празднует свой 60-летний юбилей отставной генерал Хадяков — еще один центральный персонаж "Беспринципных" в исполнении Фоменко. Вечеринке в Erwin или "Турандот" его герой предпочел полное погружение в сельскую жизнь: природа, праздничная трапеза, баня и рыбалка.

На юбилей генерала приглашены все остальные герои сериала, но праздник идет не по плану. Туристы с Патриков умудряются вступить в конфликт с не менее беспринципными местными жителями, параллельно разругаться друг с другом и остаться без пропитания.

ТАСС

Кристина Бабушкина, сыгравшая жену генерала Валентину, поделилась, что на съемках впервые в своей жизни доила корову. Изначально это должна была делать дублерша, но боевое крещение актриса решила пройти сама.

"Это моя личная победа. Теперь могу сказать, что и на машинке вышивать умею, и коров доить, и коня на скаку остановлю", — шутит Бабушкина.

Первое, что видно на входе в туристический комплекс, — красную вывеску "Добро пожаловать, генерал" на резной избе. Чуть ниже приветственного баннера выведено лаконичное "Ресторан" — здесь и пройдет широкое застолье, которое зрители увидят в кино. Других намеков на атмосферу праздника больше нет — съемочная группа приступила к работе над финальными сценами картины. Но пока в окрестностях Мандрог генерала не видно — съемки начнутся ближе к полуночи, актерам надо выспаться перед очередной ночной сменой.

"Мне бы еще поспать, конечно", — говорит в фойе отеля Александр Балуев.

Актер присоединился к звездному составу "Беспринципных" только в полном метре. Это его герой по сюжету управляет экодеревней, чей привычный ритм жизни нарушают москвичи. Балуев рассказал, что согласился на съемки, поскольку ему не так часто попадается достойный комедийный материал.

Артист также признался, что не смотрел ни одной серии "Беспринципных", а об их успешности узнал уже непосредственно на съемках. Вместе с Балуевым в проекте также впервые появится Ирина Пегова. В "Беспринципных в деревне" она его экранная супруга.

Русских деревень в стране немало, но аналога Верхним Мандрогам, если верить путеводителям, не найти и среди тысячи. Расположившаяся у соединяющей Ладожское и Онежское озера реки Свирь деревушка — это, строго говоря, имитация исконно русской деревни, поскольку оригинальные Мандроги были разрушены еще в годы финской оккупации. Официально это место сейчас носит название "Туристический комплекс "Удивительная деревня Мандроги".

Близость деревни к воде подразумевает и не самую комфортную погоду для конца октября, когда ведутся съемки. Журналистов призвали не верить по-осеннему обманчивому солнцу и к вечеру надеть максимально возможное количество теплых вещей — ночные съемки проходят при температуре ниже нуля. Поэтому шокирующим (и жестоким) стало осознание того факта, что по сюжету герои "Беспринципных" приезжают сюда жарким летом.

Как в пионерском лагере

Деревня засыпает, просыпается съемочная группа. К ночи умиротворяющая обстановка Мандрог — в конце осени здесь не так много туристов, и зевак со смартфонами можно не опасаться — сменяется на оживленную. В сериале герои коротких новелл пересекались не так часто, поэтому "Беспринципные в деревне" стали для актеров проекта редкой возможностью встретиться на одной площадке всем вместе.

"Удивительная подобралась команда. Поскольку в "Беспринципных" мы все — отдельные пары, на протяжении всего сериала не встречались вместе. Мы работали каждый со своим партнером, лишь иногда пересекаясь на какую-то новеллу. А тут все встретились вместе. Я ужасно переживала, как это будет, как команда будет взаимодействовать, когда соберется вместе. Оказалось, что мы просто неимоверно подходящие друг другу люди, очень дополняем друг друга. У нас какой-то пионерский лагерь", — говорит Бабушкина.

С мыслью про пионерский лагерь согласны Николай Фоменко и Надежда Михалкова. Исполнительница роли дизайнера Веры также призналась, что рада переезду съемочного процесса подальше от мегаполиса, поскольку на какое-то время кинематографисты перестали создавать пробки на оживленных улицах Патриков. Фоменко, которому так же, как и его герою, в прошлом году исполнилось 60 лет, рассказал, что в отличие от генерала Хадякова он юбилеи не празднует, но рад возможности встретиться с коллегами, которые уже стали для него семьей.

"Вся наша компания знакома задолго до того, как "Беспринципные" появились в проекте. С Ромой Прыгуновым мы знаем друг друга с 1990 года. Рома впервые появился в кадре как артист массовки в клипе группы "Секрет" на песню "Не говори мне "Прощай". Вся компания, которая здесь находится, как большая семья, очень приятно, что мы оказались здесь безвылазно в этом "пионерском лагере" на съемках. Это огромное счастье, потому что мы редко имеем возможность общаться в силу того, что у нас занятости большие по работе", — сказал Фоменко в перерыве между дублями.

"Девочки, пошли", — командует Бабушкина. Актрисы отдают греющие их пуховики ассистентам и входят в кадр, не дрогнув и не поежившись. "Девочки в первую очередь, а мы во вторую", — говорит вслед Бабушкиной Фоменко.

ТАСС

Съемки переваливают за два часа ночи, но команды режиссера Романа Прыгунова намекают, что конец даже не близко. Журналистам предлагают вернуться в их теплые номера, оставляя уставших артистов в атмосфере минус трех градусов, которые ощущаются как минус шесть.