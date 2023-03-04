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1 час назад

Мультсериал «Смешарики» получил продолжение из 12 серий

Провинция.ру

Известный мультсериал «Смешарики» получил продолжение, сообщает intermedia.ru. В Сети уже доступно три новых серии – «Лунатики», «Старики и море» и «Подлёдный лов». Сценарии к этим выпускам написал легендарный создатель мультипликационного проекта Алексей Лебедев. Приурочены новые выпуски к 20-летию проекта.

Мультсериал «Смешарики» получил продолжение из 12 серий
Фото: Кадр из мультфильма "Смешарики"Кадр из мультфильма "Смешарики"

За эти годы всего в эфир вышло более 300 серий и даже полнометражный фильм.

Зрители увидят, как Лосяш борется с внутренними противоречиями, Бараш танцует подводное танго, Крош и Ёжик становятся русалками, а Копатыч грустит, потому что его друзья покидают Землю.

Всего выйдут 12 серий, которые возвратят тех, кто вырос на «Смешариках», в детство.

Также в новом сезоне будет и музыкальное сопровождение. Художественный руководитель и бессменный композитор сериала Сергей ВАСИЛЬЕВ вместе с Мариной ЛАНДА написали и исполнили к одноименной серии ироничную песню «Подлёдный лов».

Фильмы,Смешарики,Алексей Лебедев,Сергей Васильев,
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