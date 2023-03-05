Премьера «Крид-3» во Франции завершилась массовой дракой

Премьерный показ фильма «Крид-3» о персонаже Адонисе Криде в исполнении Майкла Б. Джордана во Франции закончился дракой между зрителями. Причиной стало поведение одного из посетителей кинотеатра.

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«Крид-3» — первый фильм франшизы «Рокки» без появления персонажа Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне. Премьера спортивной драмы во Франции омрачилась массовой дракой. Как сообщает портал Comicbook, один из зрителей не выключил телефон во время сеанса, чем разозлил сидевшую рядом с ним женщину.