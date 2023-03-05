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1 час назад

Премьера спортивной драмы «Крид-3» во Франции завершилась массовой дракой

Слово и Дело

Премьерный показ фильма «Крид-3» о персонаже Адонисе Криде в исполнении Майкла Б. Джордана во Франции закончился дракой между зрителями. Причиной стало поведение одного из посетителей кинотеатра.

Премьера «Крид-3» во Франции завершилась массовой дракой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Крид-3» — первый фильм франшизы «Рокки» без появления персонажа Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне. Премьера спортивной драмы во Франции омрачилась массовой дракой. Как сообщает портал Comicbook, один из зрителей не выключил телефон во время сеанса, чем разозлил сидевшую рядом с ним женщину.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как присутствовавшие в зале пытались разнять нарушителей спокойствия, но безуспешно. Видео массовой драки на премьере фильма о боксере стало популярным в интернете и набрало уже больше двух миллионов просмотров.

Фильмы,Сильвестр Сталлоне,Майкл Джордан,
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