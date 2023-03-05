Стала известна судьба продолжения фильма о Детективе Пикачу

Сообщается, что продолжение фильма «Детектив Пикачу» 2019 года становится все ближе к реальности. Согласно Deadline, режиссер Джонатан Крисел ведет переговоры о съемках сиквела для Legendary Entertainment.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Утверждается, что Крис Галлетта напишет сценарий продолжения. Актер Райан Рейнольдс из первого фильма сыграет определенную роль в сиквеле.

Выпущенный в мае 2019 года «Детектив Пикачу» стал кассовым хитом, собрав 430 миллионов долларов в мировом прокате. Главный герой первого фильма, Джастис Смит, ранее заявлял, что не верит, что будет второй фильм.