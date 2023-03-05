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2 часа назад

Фильм «Покемон: Детектив Пикачу 2» близится к началу активного производства

ITZine.ru

Сообщается, что продолжение фильма «Детектив Пикачу» 2019 года становится все ближе к реальности. Согласно Deadline, режиссер Джонатан Крисел ведет переговоры о съемках сиквела для Legendary Entertainment.

Стала известна судьба продолжения фильма о Детективе Пикачу
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Утверждается, что Крис Галлетта напишет сценарий продолжения. Актер Райан Рейнольдс из первого фильма сыграет определенную роль в сиквеле.

Выпущенный в мае 2019 года «Детектив Пикачу» стал кассовым хитом, собрав 430 миллионов долларов в мировом прокате. Главный герой первого фильма, Джастис Смит, ранее заявлял, что не верит, что будет второй фильм.

В 2019 году компания Pokémon объявила, что продолжение игры Detective Pikachu 2016 года находится в разработке для Nintendo Switch в Creatures Inc., соавтором серии. Она продолжит историю оригинальной игры для 3DS.

Фильмы,Джастис Смит,
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