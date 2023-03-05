Авторы «Джона Уика 4» поделились креативными постерами боевика

Lionsgate опубликовала два новых постера фильма «Джон Уик 4». Они очень концептуальные. Первый посвящён Парижу, в котором развернётчя часть сюжета, а на втором можно заметить имя «Баба-Яга» — это прозвище Джона.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Новые постеры боевика «Джон Уик 4»

Чемпионат.com

Чемпионат.com

В феврале стало известно, что «Джона Уика 4» официально покажут в России. Об этом сообщил «Кинопоиск», ссылаясь на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».

Премьера запланирована на 23 марта — за день до мирового показа ленты, которая состоится 24-го числа.