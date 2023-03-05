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1 час назад

Продюсер из Индии планирует снять фильм в ХМАО

Ura.Ru

Продюсер и режиссер из Индии Алам Сарфараз выразил надежду снять индийский фильм в ХМАО. Для этого у него есть подходящий проект. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

Продюсер из Индии планирует снять фильм в ХМАО
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Я здесь (в ХМАО — прим. URA.RU) первый раз и мне тут очень нравится. Надеюсь, что скоро какой-нибудь индийский фильм здесь снимем. Ищем возможности. Есть проект, который я готов здесь снимать», — сообщил режиссер журналисту telegram-канала.

Алам Сарфараз приехал в ХМАО в рамках международного кинофестиваля «Дух огня». Он отметил, что Югра очень красивый регион. При совпадении интересов он готов начать снимать фильм в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала перспективы развития сотрудничества округа с Индией на XIII Российско-индийский бизнес-форуме в Москве и рассказала о планах на совместные проекты в области интернет-технологий и креативных индустрий. Помимо этого глава региона пригласили экспертов индийской киноиндустрии на международный фестиваль «Дух огня».

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