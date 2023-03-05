Российские режиссёры привезут свои фильмы в Африку и Южную Америку

Команда режиссеров вместе с продюсерами Максимом Добромысловым (Кинокомпания «Переворот») и Ларисой Олейник (Кинокомпания «DOKA») отправятся в путешествие по городам Африки, Латинской Америки, Азии, Австралии и Океании, чтобы представить российское авторское кино широкой аудитории.

Кругосветный тур российского авторского кино откроется премьерой фильма «Капкан» режиссёра Галины Уразовой, которая состоится 6 марта в 20:00 в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Детство и взросление режиссера прошло на хуторе Родники в Воронежской области, где она и сняла свое дебютное кино.