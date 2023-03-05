Российские режиссёры привезут свои фильмы в Африку и Южную Америку

Команда режиссеров вместе с продюсерами Максимом Добромысловым (Кинокомпания «Переворот») и Ларисой Олейник (Кинокомпания «DOKA») отправятся в путешествие по городам Африки, Латинской Америки, Азии, Австралии и Океании, чтобы представить российское авторское кино широкой аудитории.
Участниками тура станут фильмы «Капкан» режиссёра Галины Уразовой, «Межсезонье» режиссёра Александра Ханта, «Лебединое озеро» режиссёра Антона Бильжо, «Рапана» режиссёра Виталия Суслина, «Молодость» режиссёра Дмитрия Давыдова.
Кругосветный тур российского авторского кино откроется премьерой фильма «Капкан» режиссёра Галины Уразовой, которая состоится 6 марта в 20:00 в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Детство и взросление режиссера прошло на хуторе Родники в Воронежской области, где она и сняла свое дебютное кино.