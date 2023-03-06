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1 час назад

«Крид 3» показал лучший старт среди всех спортивных фильмов

Чемпионат.com

Боксёрская драма Майкла Б. Джордана «Крид 3» поставила два важных рекорда. Лента показала лучший старт среди всех художественных фильмов про спорт и стартовала лучше первых двух частей. Триквел вышел 3 марта и уже заработал $ 58,6 млн. В прошлую пятницу он привлёк $ 22 млн, а в субботу зрители потратили на него $ 21,4 млн.

«Крид 3» показал лучший старт среди всех спортивных фильмов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Многие критики уже посмотрели картину, большинство из них остались от неё в восторге. На момент написания этой новости у фильма 89% «свежести» от журналистов и 97% от зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes. Журналисты отмечают, что режиссёрский дебют Майкла Б. Джордана удался.

Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида. В третьей части «Крида» главному герою предстоит сразиться с другом детства Дэмиеном «Дэмом» Андерсоном (Джонатан Мейджорс), который, выйдя из тюрьмы, хочет вернуться на ринг.

Фильмы,Майкл Джордан,
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