«Крид 3» показал лучший старт среди всех спортивных фильмов

Боксёрская драма Майкла Б. Джордана «Крид 3» поставила два важных рекорда. Лента показала лучший старт среди всех художественных фильмов про спорт и стартовала лучше первых двух частей. Триквел вышел 3 марта и уже заработал $ 58,6 млн. В прошлую пятницу он привлёк $ 22 млн, а в субботу зрители потратили на него $ 21,4 млн.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Многие критики уже посмотрели картину, большинство из них остались от неё в восторге. На момент написания этой новости у фильма 89% «свежести» от журналистов и 97% от зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes. Журналисты отмечают, что режиссёрский дебют Майкла Б. Джордана удался.