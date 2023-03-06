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1 час назад

Тони Коллетт и Моника Беллучи играют подруг в бегах в трейлере «Мафиозной мамаши»

Inc-News

Bleecker Street выпустил новый, заключительный, трейлер «Мафиозной мамаши» - комедийного боевика об американке, внезапно унаследовавшей от крёстного итальянскую мафиозную империю. Фильм выйдет на широкие экраны 14-го апреля.

Коллетт и Беллучи играют подруг в бегах в трейлере «Мафиозной мамаши»
Фото: Inc-NewsInc-News

Главную роль исполнила Тони Коллетт. Отправившись в Италию, чтобы взять бразды правления кланом в свои руки, её героиня попадает в водоворот событий, где становится мишенью для соперничающей группировки. С помощью знакомой итальянки, которую играет Моника Беллуччи, новоиспечённая крёстная мать учится соответствовать новой роли.

Поставила «Мафиозную мамашу» Кэтрин Хардвик по сценарию Дж. Майкла Фельдмана и Дебби Джон. В картине также сыграли Джулио Корсо, Франческо Мастроянни, Альфонсо Перуджини, София Номвете, Эдуардо Скарпетта и др.

Фильмы,София Номвете,Кэтрин Хардвик,Тони Коллетт,Моника Беллуччи,
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