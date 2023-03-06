Коллетт и Беллучи играют подруг в бегах в трейлере «Мафиозной мамаши»

Bleecker Street выпустил новый, заключительный, трейлер «Мафиозной мамаши» - комедийного боевика об американке, внезапно унаследовавшей от крёстного итальянскую мафиозную империю. Фильм выйдет на широкие экраны 14-го апреля.

Главную роль исполнила Тони Коллетт. Отправившись в Италию, чтобы взять бразды правления кланом в свои руки, её героиня попадает в водоворот событий, где становится мишенью для соперничающей группировки. С помощью знакомой итальянки, которую играет Моника Беллуччи, новоиспечённая крёстная мать учится соответствовать новой роли.